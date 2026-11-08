A Seleção Brasileira bem que tentou, mas errou demais e perdeu a decisão da Finalíssima Futsal 2026 para a Espanha por 3 a 0 na noite deste domingo (8). Os gols foram marcados por Castejón, Cecilio e Antonio, todos no segundo tempo. No fim, Dyego ainda desperdiçou um pênalti, para decepção da torcida que lotou a Arena Niterói, em Niterói (RJ).

No jogo deste domingo, o Brasil de Marquinhos Xavier dominou o primeiro tempo, mas encontrou uma seleção espanhola muito bem postada na defesa. Além disso, o goleiro Plana esteve em tarde inspirada, salvando em chutes de Pito e Arthur.

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A partida ficou mais aberta na metade final. O Brasil seguiu tendo maior volume ofensivo, mas a Espanha decidiu sair um pouco mais e levou perigo principalmente nos contragolpes. Num deles, aos 12, Castejón abriu o placar. Na reta final, Cecilio aproveitou a defesa desarrumada, com Marcelo como goleiro-linha, para fazer 2 a 0. E, no último segundo, Antonio decretou o placar em chute da própria área espanhola para o gol vazio

Esta foi a 2ª edição da Finalíssima de Futsal, e nos dois torneios o troféu ficou com a Europa. Há quatro anos, Portugal ficou com o título.

Argentina fica com o terceiro lugar

Mais cedo, a Argentina derrotou Portugal por 3 a 1 e ficou com o 3º lugar da Finalíssima Futsal 2026. Altamirano abriu o marcador logo aos 9 segundos, enquanto Hugo Neves empatou para os portugueses no início do segundo tempo. Mas Bolo, contando com desviou da marcação, colocou a Argentina novamente à frente faltando seis minutos para acabar, e ele mesmo ampliou aos 18min30, fechando o placar.

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Brasil deixou escapar troféu inédito na Arena Niterói para a Espanha (Foto: X/@FutsalRFEF)

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