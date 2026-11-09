A taça da Copa do Mundo Feminina de 2027 será apresentada na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (12), às 16h. O evento será realizado no auditório da entidade e contará com a presença de representantes da CBF e da Fifa, em uma programação aberta à imprensa.

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Durante o encontro, os representantes das duas instituições falarão sobre as expectativas para a próxima edição do Mundial, que será disputada no Brasil em 2027. Os profissionais de imprensa também terão a oportunidade de conhecer e registrar de perto o troféu que estará em jogo na competição.

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Habitualmente mantida em Zurique, na Suíça, a taça está no Brasil excepcionalmente nesta semana para participar de compromissos comerciais. A passagem pelo país antecipa a presença do principal símbolo da competição, que retornará ao território brasileiro no próximo ano para a disputa do torneio.

A edição de 2027 será a décima da história da Copa do Mundo Feminina e terá o Brasil como país-sede pela primeira vez. Ao fim da competição, o troféu será entregue à seleção que conquistar o título mundial.

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Convocação para Data Fifa de novembro

A preparação da Seleção Brasileira Feminina para a Copa do Mundo de 2027 também terá um novo capítulo nesta semana. Na terça-feira (10), o técnico Arthur Elias anunciará a lista de convocadas para os próximos compromissos da equipe.

A Seleção tem dois amistosos previstos contra o Japão, conhecido como Nadeshiko Japan, entre novembro e dezembro. Os confrontos fazem parte do planejamento da comissão técnica para a disputa do Mundial e representam uma das últimas oportunidades para a comunidade brasileira residente no Japão acompanhar a equipe de perto antes da competição.