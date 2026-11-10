Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Allan exalta início na Seleção e reitera torcida pelo Palmeiras

Agora no Manchester City, meia torce por três títulos do Alviverde

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 10:07
Favorite o Lance! no Google
Allan durante coletiva da Seleção Brasileira em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Ainda tímido, Allan falou pela primeira vez como atleta da Seleção Brasileira principal (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira principal, o meia Allan, do Manchester City demonstrou bastante timidez em seus primeiros momentos com a equipe de Carlo Ancelotti. Nesta terça-feira (10), o jogador falou sobre a ansiedade para o trote dos novatos do elenco e comentou sobre a ajuda de Endrick na adaptação. Mas teve desenvoltura em um momento: ao falar sobre a torcida pelo Palmeiras, seu ex-clube.  

➡️'Não preciso me tacar do penhasco', diz Endrick sobre futuro no Real Madrid

— Está sendo um pouco difícil, porque com a diferença de horário não estou conseguindo acompanhar, assistir aos jogos. Mas, com certeza, quando eu acordo o outro dia eu abro o celular, sempre doido pelos resultados, torcendo muito pelos meus companheiros. Espero que dê tudo certo e no final desta temporada a gente tenha conquistado os três principais títulos — declarou Allan, em entrevista coletiva concedida em Singapura.

continua após a publicidade

O ex-jogador do Palmeiras comentou sobre a ansiedade e a emoção com os primeiros dias de ambiente de Seleção.

— Estou muito emocionado. Abro o telefone e, a cada mensagem do meu pai, fico mais ansioso para as coisas ainda. Converso no grupo da família e com a minha esposa sobre como nem estou acreditando no que estou vivendo. Até pouco tempo atrás, isso parecia muito distante — disse Allan.

Na sequência, o jogador do Manchester City comentou a expectativa para o trote — sempre que um atleta é convocado pela primeira vez, ele precisa cantar e contar alguma história para os companheiros na concentração.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz por estar aqui e muito nervoso. Sento com os meninos que estão vindo pela primeira vez também, a gente só conversa sobre essa apresentação que vai ter, o que vamos cantar, a piada que vamos ter que falar… Desde que soube da convocação, o que mais passou pela minha cabeça foi isso.

Sobre os dois primeiros dias com a Seleção Brasileira, Allan demonstrou respeito aos companheiros com histórico na equipe, mas também sobre seu potencial.

continua após a publicidade

— É muito difícil chegar aqui e ver atletas como Raphinha, Vini Jr. e até o Endrick. Estar aqui pela primeira vez... Meu pai conversa bastante comigo, fala que também sou capaz, se estou aqui é porque também tenho meu talento. Acredito que também dentro de campo eu consigo diferenciar isso, esqueço tudo e consigo focar ao máximo no meu desempenho.

Allan durante coletiva da Seleção Brasileira em Singapura
Allan agradeceu ajuda de Endrick em adaptação à Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Outros trechos da entrevista de Allan na Seleção Brasileira 

Conversa com Ancelotti

— Ainda não tive uma conversa particular com o Ancelotti, mas a gente se cumprimentou, teve uma troca. Me aproximei mais do Endrick, que veio se comunicar no vestiário, que eu estava meio tímido e ele veio me ajudar.

continua após a publicidade

Primeiros meses no Manchester City

— Está sendo bastante legal, por ter o Vitor Reis, tem o Matheus Nunes, o Ruben (Dias), que falam português e têm me ajudado bastante. O Haaland também às vezes vem falar comigo e brinca que eu não entendo muito, que eu tenho que fazer aulas de inglês. Estou fazendo as aulas e tentando aprender o mais rápido possível. Tento aproveitar ao máximo este momento, que está sendo incrível na minha vida.

Poucos minutos no clube inglês

— Sempre acredito muito no processo. No Palmeiras, fiquei até o último momento na base, eu soube esperar. Acredito muito no trabalho. Mesmo que não esteja jogando, que esteja entrando poucos minutos, eu tenho que estar aí trabalhando, porque na hora certa vai aparecer a oportunidade e tenho que estar preparado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
Coletiva de imprensa em Singapura; Endrick diante de câmera

Seleção Brasileira

'Não preciso me tacar do penhasco', diz Endrick sobre futuro no Real Madrid

Há 2 horas
Arthur Elias, técnico da seleção feminina do Brasil, em trânsito rumo ao Japão para a missão Japão.

Futebol Feminino

Arthur Elias convoca Seleção Feminina para últimos amistosos do ano nesta terça-feira

Há 2 horas
Taça original da Copa do Mundo Feminina da FIFA em vitrine de vidro, ao pôr do sol sobre o mar.

Futebol Feminino

Taça da Copa do Mundo Feminina de 2027 desembarca no Brasil e será apresentada na sede da CBF

Há 15 horas
Craque Neto critica atuação de meia corintiano (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Neto defende Abel Ferreira na Seleção e dispara sobre Ancelotti: 'Uma mentira'

Há 17 horas
Cleber Xavier, treinador, casaco com emblema da Venezuela (FVF), cercado por La Vinotinto e Copa do Mundo 2030.

Futebol Internacional

Ex-auxiliar de Tite, Cléber Xavier explica projeto para levar Venezuela à Copa do Mundo

Há 20 horas
Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, em pênaltis decisivos contra o Vasco na semifinal da Copa do Brasil

Palmeiras

Carlos Miguel ganha projeção e mira Seleção Brasileira após 'ano mágico' pelo Palmeiras

Há 22 horas
Mais LANCE!
Endrick durante treino da Seleção Brasileira em Singapura

Com metade do grupo, Ancelotti comanda primeiro treino da Seleção

Brasil começa a preparação para os dois últimos amistosos do ano

Jogador do Zenit em uniforme azul celebra em campo, levantando o dedo indicador.

Às vésperas de se apresentar à Seleção Brasileira, Douglas Santos brilha pelo Zenit

Lateral marcou o décimo gol pelo Zenit e chegou a 260 partidas pelo clube russo antes dos amistosos do Brasil contra Japão e Singapura

Jogador em Inter de Milão e na seleção brasileira, cercado por fotos, ingressos e documentos da FIFA.

Como a criação da Data Fifa resolveu o impasse entre clubes e seleções

Calendário internacional foi estabelecido em 2002 após conflitos envolvendo a liberação de jogadores para compromissos das equipes nacionais

Decisão Finalíssima Futsal 2026 Brasil x Espanha

Brasil abusa dos erros e perde Finalíssima Futsal para a Espanha

Seleção leva três gols no segundo tempo e perde torneio para campeão europeu

Troféu Finalíssima Futsal

Brasil x Espanha, Finalíssima de Futsal; horário e onde assistir

Jogo em Niterói coloca frente a frente campeãs da América e da Europa

Chegada da seleção brasileira a Calcuta: atletas com malas e mochilas, vestindo casacos azuis com o escudo do Brasil.

Elogiado por Ancelotti, Bontempo se apresenta e inicia sua segunda passagem pela Seleção

Técnico da Amarelinha vê meia como um dos "futuros" do país; Menino da Vila ganha mais uma chance no elenco nacional no ciclo pós-Copa

Arthur, jogador da seleção brasileira de futsal, celebra durante partida com colegas em quadra.

Brasil e Espanha decidem Finalíssima de Futsal neste domingo

Seleção tenta troféu inédito; final em Niterói está marcada para às 17h30

Gabriel Magalhães e Carlo Ancelotti, durante treino da Seleção Brasileira em Brisbane, na Austrália

Seleção já está em Singapura para amistosos; veja os primeiros a chegar

Brasil encara o Japão e os donos da casa nos dois últimos compromissos do ano

Roger Flores, comentarista da Globo (Foto: Reprodução)

Roger Flores critica declaração de Raphinha sobre Ancelotti: 'Não dá'

Comentarista da Globo questionou postura do atacante da Seleção Brasileira

Dois homens posam com figura cartoon gigante; um segura caixa com caricatura, cartaz e cadeira de gamer ao fundo.

Neymar Jr. ganha boneco inspirado em personagem de animação

Personagem inspirado no jogador estreou em animação infantil no YouTube em outubro de 2026

Vini Jr chega ao estádio para duelo entre Real Madrid e Rayo Vallecano

Real Madrid investiga mudanças físicas em Vini Jr. e dá prazo para melhora no desempenho

Clube espanhol analisa composição corporal do brasileiro, que estaria mais lento e com menos confiança nos dribles; Mourinho trabalha para ajudá-lo a recuperar a explosão física

Raphinha e Vini Jr em ação pela Seleção Brasileira

Jornalista espanhol detona craque da seleção por convocação: 'Uma vergonha'

Joan Poquí questionou ida do atacante à Seleção e criticou a gestão das Datas Fifa

Raphinha e Joan Laporta apertam as mãos em reunião, com bandeiras do Barcelona e da Catalunha ao fundo.

Raphinha admite que não está 100% e pode ter minutos controlados na Seleção; entenda

Durante renovação com o Barcelona, atacante revelou conversa com Ancelotti sobre sua situação