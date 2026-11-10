Convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira principal, o meia Allan, do Manchester City demonstrou bastante timidez em seus primeiros momentos com a equipe de Carlo Ancelotti. Nesta terça-feira (10), o jogador falou sobre a ansiedade para o trote dos novatos do elenco e comentou sobre a ajuda de Endrick na adaptação. Mas teve desenvoltura em um momento: ao falar sobre a torcida pelo Palmeiras, seu ex-clube.

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— Está sendo um pouco difícil, porque com a diferença de horário não estou conseguindo acompanhar, assistir aos jogos. Mas, com certeza, quando eu acordo o outro dia eu abro o celular, sempre doido pelos resultados, torcendo muito pelos meus companheiros. Espero que dê tudo certo e no final desta temporada a gente tenha conquistado os três principais títulos — declarou Allan, em entrevista coletiva concedida em Singapura.

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O ex-jogador do Palmeiras comentou sobre a ansiedade e a emoção com os primeiros dias de ambiente de Seleção.

— Estou muito emocionado. Abro o telefone e, a cada mensagem do meu pai, fico mais ansioso para as coisas ainda. Converso no grupo da família e com a minha esposa sobre como nem estou acreditando no que estou vivendo. Até pouco tempo atrás, isso parecia muito distante — disse Allan.

Na sequência, o jogador do Manchester City comentou a expectativa para o trote — sempre que um atleta é convocado pela primeira vez, ele precisa cantar e contar alguma história para os companheiros na concentração.

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— Estou muito feliz por estar aqui e muito nervoso. Sento com os meninos que estão vindo pela primeira vez também, a gente só conversa sobre essa apresentação que vai ter, o que vamos cantar, a piada que vamos ter que falar… Desde que soube da convocação, o que mais passou pela minha cabeça foi isso.

Sobre os dois primeiros dias com a Seleção Brasileira, Allan demonstrou respeito aos companheiros com histórico na equipe, mas também sobre seu potencial.

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— É muito difícil chegar aqui e ver atletas como Raphinha, Vini Jr. e até o Endrick. Estar aqui pela primeira vez... Meu pai conversa bastante comigo, fala que também sou capaz, se estou aqui é porque também tenho meu talento. Acredito que também dentro de campo eu consigo diferenciar isso, esqueço tudo e consigo focar ao máximo no meu desempenho.

Allan agradeceu ajuda de Endrick em adaptação à Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Outros trechos da entrevista de Allan na Seleção Brasileira

Conversa com Ancelotti

— Ainda não tive uma conversa particular com o Ancelotti, mas a gente se cumprimentou, teve uma troca. Me aproximei mais do Endrick, que veio se comunicar no vestiário, que eu estava meio tímido e ele veio me ajudar.

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Primeiros meses no Manchester City

— Está sendo bastante legal, por ter o Vitor Reis, tem o Matheus Nunes, o Ruben (Dias), que falam português e têm me ajudado bastante. O Haaland também às vezes vem falar comigo e brinca que eu não entendo muito, que eu tenho que fazer aulas de inglês. Estou fazendo as aulas e tentando aprender o mais rápido possível. Tento aproveitar ao máximo este momento, que está sendo incrível na minha vida.

Poucos minutos no clube inglês

— Sempre acredito muito no processo. No Palmeiras, fiquei até o último momento na base, eu soube esperar. Acredito muito no trabalho. Mesmo que não esteja jogando, que esteja entrando poucos minutos, eu tenho que estar aí trabalhando, porque na hora certa vai aparecer a oportunidade e tenho que estar preparado.

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