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Com metade do grupo, Ancelotti comanda primeiro treino da Seleção

Brasil começa a preparação para os dois últimos amistosos do ano

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 07:30
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Endrick durante treino da Seleção Brasileira em Singapura
Endrick e Vini Jr (de costas) participaram do primeiro treino da Seleção em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O técnico Carlo Ancelotti comandou o primeiro treino da Seleção Brasileira em Singapura no fim da tarde desta segunda-feira (9), início da manhã pelo horário de Brasília. A atividade em campo contou com apenas 12 jogadores, já que nem todos se apresentaram ainda e alguns ficaram fazendo apenas exercícios na academia.

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Entre os que trabalharam com bola estiveram Vini Jr e Endrick, do Real Madrid, e o trio de goleiros Bento, Lucas Perri e Pedro Morisco. A atividade foi realizada em campo reduzido, e os jogadores também fizeram trabalho de finalização.

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Os zagueiros Gabriel Magalhães e Jair, o lateral Wesley e o volante Bruno Guimarães fizeram trabalhos regenerativos na academia, já que atuaram pelos clubes no final de semana. Eles devem treinar normalmente na terça-feira.

Pelo cronograma de apresentação, outros oito jogadores deverão se apresentar à Seleção na manhã de terça-feira, com o grupo ficando completo apenas na quarta. Apesar disso, Ancelotti terá mais tempo para montar o time titular em comparação à última Data Fifa, quando o elenco ficou completo apenas na véspera do primeiro jogo. O Brasil irá a campo apenas no sábado (14), quando enfrentará o Japão. Assim, serão pelo menos três treinos completos antes da primeira partida.

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Jogadores conversam com a comissão técnica durante treino da Seleção Brasileira em Singapura
Jogadores em momento de descontração com a comissão técnica durante treino em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Amistosos são os últimos do Brasil na temporada

Os jogos com Japão, no sábado (14), e Singapura (17), serão os últimos da Seleção Brasileira em 2026. E o técnico Carlo Ancelotti deverá utilizar o amistoso com os donos da casa para fazer uma série de testes, já que a seleção de Singapura será o adversário mais frágil do Brasil em mais de três décadas — a equipe ocupa a 149ª posição no ranking da Fifa.

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