Brasil e Espanha fazem neste domingo (8), a partir das 17h30 (de Brasília), a grande decisão da Finalíssima de Futsal 2026. A decisão coloca frente a frente os atuais campeões da América e da Europa. O jogo na Arena Niterói, em Niterói (RJ), terá transmissão da CazéTV.

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Treinada por Marquinhos Xavier, a Seleção Brasileira chega à decisão após bater a Argentina por 5 a 4 nos pênaltis na semifinal de sexta-feira (6). No tempo normal, o clássico sul-americano acabou empatado por 1 a 1 no tempo normal.

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Os espanhóis, por sua vez, superaram a seleção de Portugal também nas penalidades. O placar foi de 8 a 7, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Diante da Espanha, o Brasil vai em busca do primeiro título da Finalíssima de Futsal da história. A competição, que reúne as melhores seleções da Conmebol e da Uefa, está em sua segunda edição. A primeira delas foi disputada em 2022, em Buenos Aires, e teve Portugal como campeão.

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Ficha técnica

BRASIL X ESPANHA

🏆 Competição: Conmebol Uefa Finalíssima de Futsal 2026

📆 Data e horário: domingo, 8 de novembro de 2026, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Niterói, em Niterói (RJ)

📺 Transmissão: CazéTV

Brasil chega à final após superar a Argentina na semifinal (Instagram/@copaamerica e @brasil_futsal)

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