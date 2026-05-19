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Convocação da Seleção: entenda como Weverton conquistou vaga 'nos acréscimos'

Goleiro de 38 anos faz ótima temporada pelo Grêmio

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Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/05/2026
06:00
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Weverton se comunica com defesa do Grêmio em jogo contra o Flamengo (Foto: Donaldo Hadlich / Código 19 / Folhapress)
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De forma surpreendente, Weverton foi convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira. Aos 38 anos, jogará o seu segundo Mundial. O goleiro ainda não havia sido lembrado pelo técnico italiano em seu "mandato", mas foi recompensado pela segurança e garantiu nos acréscimos a sua vaga.

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Weverton é anunciado como convocado da Seleção Brasileira no Museu do Amanhã (Foto: Nayra Halm / Fotoarena / Folhapress)
Weverton é anunciado como convocado da Seleção Brasileira no Museu do Amanhã (Foto: Nayra Halm / Fotoarena / Folhapress)

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Com Alisson e Ederson praticamente garantidos, a briga pelo posto de terceiro goleiro parecia ser entre Hugo Souza (Corinthians) e Bento (Al-Nassr). No entanto, ambos viveram dias complicados na semana do anúncio da lista final. Em paralelo, o arqueiro gremista voltou à grande fase.

Apesar do trunfo da especialidade em defesas de pênalti, o representante do Timão foi bastante contestado pela atuação na derrota contra o Botafogo, logo na última partida antes da convocação. Poucos dias antes, Bento cometeu falha clara em jogo que valia título no Campeonato Saudita.

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Mesmo os dois nomes certos da convocação geravam dúvidas. Com lesão na coxa, Alisson já não atua há dois meses e retornará aos gramados na Copa do Mundo. Ederson, por sua vez, não é mais o mesmo do auge com a camisa do Manchester City. Assim, as chances de o terceiro goleiro ser acionado no Mundial parecem maiores do que o comum. Experiente, regular e dono de histórico positivo com a camisa da Seleção Brasileira, Weverton foi o escolhido.

— Alisson está voltando de uma lesão, o Ederson, na última convocação, também teve uma lesão; nós tínhamos que trazer alguém com experiência para um eventual problema. Ele já está aqui e pronto para jogar. O Weverton é isso aí mesmo: se botar a camisa nele, ele entra e joga como se estivesse lá no Grêmio — explicou o preparador de goleiros Taffarel.

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O veterano também foi premiado pela decisão de trocar o Palmeiras, onde fez história e se tornou ídolo, pelo Grêmio. Após perder espaço para Carlos Miguel no Alviverde, o goleiro confiou que ainda tinha qualidade para ser titular em um grande clube brasileiro aos 38 anos. Dito e feito: em 2026, voltou a ser um dos melhores do país.

Números de Weverton pelo Grêmio no Brasileirão 2026:

  1. 16 jogos
  2. 18 gols sofridos
  3. 48 defesas
  4. 35 defesas de dentro da área
  5. 2/4 pênaltis defendidos

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Weverton pela Seleção Brasileira

O grande capítulo de Weverton com a camisa da Seleção foi a conquista, até então inédita, das Olimpíadas de 2016, na qual foi titular absoluto. Pela equipe principal, recebeu a primeira oportunidade no mesmo ano. Não foi chamado para o Mundial de 2018, mas passou a ser presença constante no ciclo seguinte e disputou a Copa do Mundo de 2022. Sua última convocação foi em março de 2025.

Weverton em sua apresentação à seleção olímpica, em 2016 (Foto: Eduardo Anizelli / Folhapress)
Weverton em sua apresentação à seleção olímpica, em 2016 (Foto: Eduardo Anizelli / Folhapress)

Os jogos de Weverton pela Seleção Brasileira:

JogoDataMinutos em campoCompetição

Brasil 0 x 0 África do Sul

04/08/16

90+

Olimpíadas

Brasil 0 x 0 Iraque

08/08/16

90+

Olimpíadas

Brasil 4 x 0 Dinamarca

11/08/16

90+

Olimpíadas

Brasil 2 x 0 Colômbia

14/08/16

90+

Olimpíadas

Brasil 6 x 0 Honduras

17/08/16

90+

Olimpíadas

Brasil 1 (6) x (5) 1 Alemanha

20/08/16

120+

Olimpíadas

Brasil 1 x 0 Colômbia

26/01/17

90+

Amistoso

Argentina 1 x 0 Brasil

09/06/17

90+

Amistoso

Brasil 5 x 0 Bolívia

10/10/20

90+

Eliminatórias

Peru 2 x 4 Brasil

14/10/20

90+

Eliminatórias

Brasil 2 x 1 Colômbia

24/06/21

90+

Copa América

Chile 0 x 1 Brasil

03/09/21

90+

Eliminatórias

Brasil 2 x 0 Peru

10/09/21

90+

Eliminatórias

Coreia do Sul 1 x 5 Brasil

02/06/22

90+

Amistoso

Coreia do Sul 1 x 4 Brasil

05/12/22

10

Copa do Mundo

Marrocos 2 x 1 Brasil

25/03/23

90+

Amistoso

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