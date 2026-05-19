Convocação da Seleção: entenda como Weverton conquistou vaga 'nos acréscimos'
Goleiro de 38 anos faz ótima temporada pelo Grêmio
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De forma surpreendente, Weverton foi convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira. Aos 38 anos, jogará o seu segundo Mundial. O goleiro ainda não havia sido lembrado pelo técnico italiano em seu "mandato", mas foi recompensado pela segurança e garantiu nos acréscimos a sua vaga.
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Com Alisson e Ederson praticamente garantidos, a briga pelo posto de terceiro goleiro parecia ser entre Hugo Souza (Corinthians) e Bento (Al-Nassr). No entanto, ambos viveram dias complicados na semana do anúncio da lista final. Em paralelo, o arqueiro gremista voltou à grande fase.
Apesar do trunfo da especialidade em defesas de pênalti, o representante do Timão foi bastante contestado pela atuação na derrota contra o Botafogo, logo na última partida antes da convocação. Poucos dias antes, Bento cometeu falha clara em jogo que valia título no Campeonato Saudita.
Mesmo os dois nomes certos da convocação geravam dúvidas. Com lesão na coxa, Alisson já não atua há dois meses e retornará aos gramados na Copa do Mundo. Ederson, por sua vez, não é mais o mesmo do auge com a camisa do Manchester City. Assim, as chances de o terceiro goleiro ser acionado no Mundial parecem maiores do que o comum. Experiente, regular e dono de histórico positivo com a camisa da Seleção Brasileira, Weverton foi o escolhido.
— Alisson está voltando de uma lesão, o Ederson, na última convocação, também teve uma lesão; nós tínhamos que trazer alguém com experiência para um eventual problema. Ele já está aqui e pronto para jogar. O Weverton é isso aí mesmo: se botar a camisa nele, ele entra e joga como se estivesse lá no Grêmio — explicou o preparador de goleiros Taffarel.
O veterano também foi premiado pela decisão de trocar o Palmeiras, onde fez história e se tornou ídolo, pelo Grêmio. Após perder espaço para Carlos Miguel no Alviverde, o goleiro confiou que ainda tinha qualidade para ser titular em um grande clube brasileiro aos 38 anos. Dito e feito: em 2026, voltou a ser um dos melhores do país.
Números de Weverton pelo Grêmio no Brasileirão 2026:
- 16 jogos
- 18 gols sofridos
- 48 defesas
- 35 defesas de dentro da área
- 2/4 pênaltis defendidos
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Weverton pela Seleção Brasileira
O grande capítulo de Weverton com a camisa da Seleção foi a conquista, até então inédita, das Olimpíadas de 2016, na qual foi titular absoluto. Pela equipe principal, recebeu a primeira oportunidade no mesmo ano. Não foi chamado para o Mundial de 2018, mas passou a ser presença constante no ciclo seguinte e disputou a Copa do Mundo de 2022. Sua última convocação foi em março de 2025.
Os jogos de Weverton pela Seleção Brasileira:
|Jogo
|Data
|Minutos em campo
|Competição
Brasil 0 x 0 África do Sul
04/08/16
90+
Olimpíadas
Brasil 0 x 0 Iraque
08/08/16
90+
Olimpíadas
Brasil 4 x 0 Dinamarca
11/08/16
90+
Olimpíadas
Brasil 2 x 0 Colômbia
14/08/16
90+
Olimpíadas
Brasil 6 x 0 Honduras
17/08/16
90+
Olimpíadas
Brasil 1 (6) x (5) 1 Alemanha
20/08/16
120+
Olimpíadas
Brasil 1 x 0 Colômbia
26/01/17
90+
Amistoso
Argentina 1 x 0 Brasil
09/06/17
90+
Amistoso
Brasil 5 x 0 Bolívia
10/10/20
90+
Eliminatórias
Peru 2 x 4 Brasil
14/10/20
90+
Eliminatórias
Brasil 2 x 1 Colômbia
24/06/21
90+
Copa América
Chile 0 x 1 Brasil
03/09/21
90+
Eliminatórias
Brasil 2 x 0 Peru
10/09/21
90+
Eliminatórias
Coreia do Sul 1 x 5 Brasil
02/06/22
90+
Amistoso
Coreia do Sul 1 x 4 Brasil
05/12/22
10
Copa do Mundo
Marrocos 2 x 1 Brasil
25/03/23
90+
Amistoso
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