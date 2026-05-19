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De forma surpreendente, Weverton foi convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira. Aos 38 anos, jogará o seu segundo Mundial. O goleiro ainda não havia sido lembrado pelo técnico italiano em seu "mandato", mas foi recompensado pela segurança e garantiu nos acréscimos a sua vaga.

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Weverton é anunciado como convocado da Seleção Brasileira no Museu do Amanhã (Foto: Nayra Halm / Fotoarena / Folhapress)

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Com Alisson e Ederson praticamente garantidos, a briga pelo posto de terceiro goleiro parecia ser entre Hugo Souza (Corinthians) e Bento (Al-Nassr). No entanto, ambos viveram dias complicados na semana do anúncio da lista final. Em paralelo, o arqueiro gremista voltou à grande fase.

Apesar do trunfo da especialidade em defesas de pênalti, o representante do Timão foi bastante contestado pela atuação na derrota contra o Botafogo, logo na última partida antes da convocação. Poucos dias antes, Bento cometeu falha clara em jogo que valia título no Campeonato Saudita.

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Mesmo os dois nomes certos da convocação geravam dúvidas. Com lesão na coxa, Alisson já não atua há dois meses e retornará aos gramados na Copa do Mundo. Ederson, por sua vez, não é mais o mesmo do auge com a camisa do Manchester City. Assim, as chances de o terceiro goleiro ser acionado no Mundial parecem maiores do que o comum. Experiente, regular e dono de histórico positivo com a camisa da Seleção Brasileira, Weverton foi o escolhido.

— Alisson está voltando de uma lesão, o Ederson, na última convocação, também teve uma lesão; nós tínhamos que trazer alguém com experiência para um eventual problema. Ele já está aqui e pronto para jogar. O Weverton é isso aí mesmo: se botar a camisa nele, ele entra e joga como se estivesse lá no Grêmio — explicou o preparador de goleiros Taffarel.

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O veterano também foi premiado pela decisão de trocar o Palmeiras, onde fez história e se tornou ídolo, pelo Grêmio. Após perder espaço para Carlos Miguel no Alviverde, o goleiro confiou que ainda tinha qualidade para ser titular em um grande clube brasileiro aos 38 anos. Dito e feito: em 2026, voltou a ser um dos melhores do país.

Números de Weverton pelo Grêmio no Brasileirão 2026:

16 jogos 18 gols sofridos 48 defesas 35 defesas de dentro da área 2/4 pênaltis defendidos

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Weverton pela Seleção Brasileira

O grande capítulo de Weverton com a camisa da Seleção foi a conquista, até então inédita, das Olimpíadas de 2016, na qual foi titular absoluto. Pela equipe principal, recebeu a primeira oportunidade no mesmo ano. Não foi chamado para o Mundial de 2018, mas passou a ser presença constante no ciclo seguinte e disputou a Copa do Mundo de 2022. Sua última convocação foi em março de 2025.

Weverton em sua apresentação à seleção olímpica, em 2016 (Foto: Eduardo Anizelli / Folhapress)

Os jogos de Weverton pela Seleção Brasileira: