menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Quais as surpresas na convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo?

Lista de Ancelotti tem Weverton no lugar de Hugo

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 18/05/2026
18:27
Favorite o Lance! no Google
Ancelotti anuncia seleção para Copa
imagem cameraAncelotti anuncia seleção para Copa (Foto: Reprodução / CBF TV)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 com três nomes que chamaram atenção: Weverton, Rayan e Igor Thiago.

continua após a publicidade

Relacionadas

A disputa pela vaga de terceiro goleiro girava principalmente entre Weverton e Hugo Souza, do Corinthians. Embora Weverton tenha participado do ciclo de 2022, Hugo vinha aparecendo com frequência nas listas recentes da Seleção. O goleiro escolhido por Ancelotti, porém, acabou sendo Weverton, que ainda não havia sido convocado pelo treinador italiano.

Weverton está na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo (Foto: JORGE LANSARIN/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Weverton está na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo (Foto: JORGE LANSARIN/Agencia Enquadrar/Folhapress)

➡️ Com Neymar, Ancelotti define convocação da Seleção para a Copa; veja nomes

Já a presença de Rayan, atualmente no Bournemouth, também apareceu como uma das surpresas da convocação. Existia expectativa em torno de João Pedro, do Chelsea, mas o atacante preocupou após deixar a final da Copa da Inglaterra lesionado no último fim de semana.

continua após a publicidade
Rayan marcou o gol de empate do Bournemouth sobre o Everton pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)
Rayan pelo Bournemouth (Foto: Divulgação/Bournemouth)

A terceira novidade foi Igor Thiago. Vice-artilheiro da Premier League com 22 gols na temporada, o atacante do Brentford ganhou espaço nos amistosos recentes da Seleção, aproveitou as oportunidades recebidas e confirmou presença entre os convocados para o Mundial.

Igor Thiago comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)
Igor Thiago comemorando gol pela Seleção Brasileira (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e projete o caminho do Brasil para o Hexa

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

    1.
  1. Alisson (Liverpool)
    2. 2.
  2. Ederson (Fenerbahçe)
    3. 3.
  3. Weverton (Grêmio)

Defensores

  • Marquinhos (Paris Saint-Germain)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Bremer (Juventus)
  • Danilo (Flamengo)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Wesley (Roma)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Raphinha (Barcelona)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Endrick (Lyon)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Rayan (Bournemouth)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias