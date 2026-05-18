Quais as surpresas na convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo?
Lista de Ancelotti tem Weverton no lugar de Hugo
Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 com três nomes que chamaram atenção: Weverton, Rayan e Igor Thiago.
A disputa pela vaga de terceiro goleiro girava principalmente entre Weverton e Hugo Souza, do Corinthians. Embora Weverton tenha participado do ciclo de 2022, Hugo vinha aparecendo com frequência nas listas recentes da Seleção. O goleiro escolhido por Ancelotti, porém, acabou sendo Weverton, que ainda não havia sido convocado pelo treinador italiano.
Já a presença de Rayan, atualmente no Bournemouth, também apareceu como uma das surpresas da convocação. Existia expectativa em torno de João Pedro, do Chelsea, mas o atacante preocupou após deixar a final da Copa da Inglaterra lesionado no último fim de semana.
A terceira novidade foi Igor Thiago. Vice-artilheiro da Premier League com 22 gols na temporada, o atacante do Brentford ganhou espaço nos amistosos recentes da Seleção, aproveitou as oportunidades recebidas e confirmou presença entre os convocados para o Mundial.
Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Weverton (Grêmio)
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Endrick (Lyon)
- Igor Thiago (Brentford)
- Rayan (Bournemouth)
