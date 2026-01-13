menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Valorização e tempo de contrato: Weverton deixa o Palmeiras e fecha com o Grêmio

Goleiro recebeu o aval da diretoria alviverde para assinar com os gaúchos por três temporadas

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 13/01/2026
15:46
Atualizado há 2 minutos
Weverton, goleiro do Palmeiras, durante clássico pela Copa do Brasil
imagem cameraWeverton, novo reforço do Grêmio (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Weverton será jogador do Grêmio. O clube gaúcho acertou nas últimas horas os detalhes finais com o Palmeiras e deve anunciar o novo reforço, que assinará contrato válido por três temporadas, nas próximas horas, de acordo com apuração do Lance!.

Postura de Simeone e mercado estrangeiro afastam Almada do Palmeiras

O goleiro receberá valorização salarial no Grêmio, além de contrato extenso, diferente do proposto pela diretoria alviverde. Internamente, o Palmeiras sinalizou uma renovação por mais uma temporada, ou seja, até o fim de 2027.

O Grêmio não irá enviar compensação financeira pela contratação de Weverton, que ficaria livre para assinar pré-contrato a partir da metade do ano.

A diretoria alviverde demonstrou incomodo no in´cio das tratativas com a abordagem do Grêmio, que não consiltou o clube e inicou conversas diretamente com o staff de Weverton. Nas últimas horas, no entanto, as partes voltaram a negociar e encaminharam a saída.

O Palmeiras vê Weverton como um dos principais ídolos da "Era Abel Ferreira" e concordou em respeitar a decisão do camisa 21, que comuniciou o desejo de deixar o clube em busca de maior minutagem. Assim como adiantado anteriormente pelo Lance!, a comissão técnica via Carlos Miguel como titular da posição.

Weverton, goleiro do Palmeiras
Weverton fechou bases com o Grêmio e irá se despedir do Palmeiras nas próximas horas (Foto: Anderson Romao / AGIF)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

No Palmeiras desde 2018, o goleiro entrará em sua nona temporada com a camisa alviverde. Em 2025, disputou 58 jogos, todos como titular, e sofreu 42 gols. Ao todo, Weverton soma 12 títulos pelo clube, entre eles duas Copas Libertadores (2020 e 2021) e três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023).

Aposte na vitória do Palmeiras sobre o Santos no Paulistão!

Vitor Roque trabalha com bola e pode reforçar o Palmeiras em clássico
Calendário e problemas físicos adiam time ideal de Abel no Palmeiras

