Quem Neymar 'tirou' da lista final de Ancelotti para ir à sua quarta Copa do Mundo

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Enfim, o grande dia chegou. Com grande pompa, Carlo Ancelotti anunciou os 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026, e Neymar está de volta à Seleção Brasileira após quase três anos afastado de uma convocação oficial.

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Escolhas de Ancelotti para o gol tentam minimizar crise na posição; veja números

A discussão acompanhou o treinador desde maio do ano passado, quando assumiu o comando da equipe nacional. E ganhou força nas últimas semanas, à medida que Neymar voltou a ter sequência física no Santos e atravessou seu período de maior regularidade desde a Copa do Mundo do Catar.

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Cinco nomes estavam garantidos para o setor ofensivo antes mesmo da convocação: Vinícius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli. A partir daí, começava a disputa pelas vagas restantes. Endrick e Igor Thiago deixaram ótima impressão na Data Fifa de março e praticamente carimbaram presença após os amistosos contra França e Croácia.

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Rayan chegou à Inglaterra e atropelou os concorrentes com a campanha invicta no Bournemouth, onde marcou cinco gols e deu duas assistências. Assim, assegurou sua vaga no Mundial.

João Pedro 'deu' a vaga a Neymar

João Pedro, que esteve presente em toda a Era Ancelotti, acabou perdendo espaço na reta final do ciclo. A queda de rendimento do Chelsea afetou diretamente o atacante, que ainda sofreu uma lesão no último fim de semana, durante a final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City.

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Com isso, Neymar acabou ficando com a última vaga destinada ao ataque brasileiro. Superando outros nomes que estavam na pré-lista, como Savinho, Kaio Jorge, Antony, Pedro, Richarlison, Gabriel Jesus, Igor Jesus e Samuel Lino.

João Pedro ficou fora da Copa (Foto: Darren Staples/AFP)

A experiência em Copas do Mundo, o peso dentro do grupo e a recuperação física construída nos últimos meses pesaram a favor do camisa 10 na decisão final da comissão técnica.

— Entendo que dizem que o futebol europeu é diferente, tem mais intensidade, mas temos que olhar muitas coisas. Jogar futebol aqui [no Brasil] é muito complicado, tem o calendário, calor, viagens. É difícil comparar. Tem a característica individual dos jogadores. Ficamos tristes pelo João Pedro porque, pela temporada que ele fez, provavelmente merecia estar na lista, mas, infelizmente, com toda a consciência possível e o respeito, escolhemos outros jogadores. Sentimos muito por ele e por todos os outros — explicou Ancelotti.

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Além da queda de rendimento de João Pedro, Neymar também ganhou força no cenário da convocação após as lesões de Rodrygo e Estêvão, que ficaram fora da Copa do Mundo. A versatilidade de Endrick, capaz de atuar pelos lados e centralizado, também influenciou na composição ofensiva da lista final.

— A avaliação tem sido só a parte física para ele. Os últimos jogos jogou com continuidade, pode melhorar a condição até o primeiro jogo da Copa, mas pensamos que parte da experiência nesse tipo de competição, o carinho que tem no grupo, o ambiente que pode ajudar a criar e tirar o melhor dele — justificou Ancelotti.