O jornalista Mauro Cezar criticou de forma contundente a convocação da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti para o Mundial. Durante comentário publicado nesta segunda-feira (18), Mauro afirmou ter ficado decepcionado com a condução do evento e com a presença de Neymar na lista final.

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— Bem, eu acho bem decepcionante a contratação de um técnico de primeira prateleira para se submeter a marqueteiros, lobbies, o Movimento Verde e Amarelo, todo o circo armado pela CBF para convocar o Neymar e fazer toda a sua balbúrdia com merchandising, com o Luciano Huck sendo mostrado momentos após o anúncio do nome. Olha o Luciano Huck sorrindo, que coisa linda. Que coisa patética, gente — criticou.

➡️Carlo Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026

O comentarista ainda comparou o cenário atual ao ambiente da preparação brasileira para a Copa do Mundo FIFA 2006, realizada em Weggis, frequentemente lembrada pelo excesso de ações comerciais e exposição midiática.

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— Isso é Weggis versão 2026. Vinte anos depois, o Brasil deu hoje o primeiro passo para repetir o fiasco daquela Copa do Mundo. Aquela bagunça que todos acompanharam na Suíça antes da Copa do Mundo na Alemanha se repetiu hoje no Rio de Janeiro. Uma farra danada, um negócio totalmente desnecessário, até constrangedor — completou.

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Neymar é anunciado durante a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

Sem João Pedro, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

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Sem João Pedro, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: Neymar vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

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Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

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