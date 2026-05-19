Convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti tem valor de mercado bilionário

Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18) e o elenco que vai para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá ostenta um valor de mercado bilionário. O técnico italiano anunciou os 26 nomes em cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e a lista conta com Neymar, que retorna à Amarelinha, e outras surpresas.

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A convocação sofreu alterações importantes em comparação às últimas listas chamadas de Ancelotti. Uma das principais foi a ausência de Estêvão, fora por lesão muscular grave na coxa, e que abriu espaço para alterações no setor, como a entrada do próprio Neymar, mas também deu chance à Rayan, que estreou com a Seleção na reta final de preparação ao Mundial e teve sua vaga confirmada.

Na defesa, Éder Militão também ficou de fora por lesão. Na lista final, Ibañez e Léo Pereira cravaram suas vagas na Copa. O gol também teve novidade. Weverton, goleiro do Grêmio, vai para seu segundo Mundial com a Seleção.

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No total, o elenco do Brasil soma 908,7 milhões de euros em valor de mercado, o que corresponde a R$ 5,28 bilhões na cotação atualizada. O valor é superior aos pouco mais de 850 milhões de euros da última convocação de Ancelotti para os amistosos preparatórios contra França e Croácia.

O nome mais caro segue sendo Vini Jr, com a cotação de 150 milhões de euros (R$ 872 milhões). Outros nomes de destaque que ajudam a elevar o valor de mercado da Seleção são Raphinha, com 80 milhões de euros (R$ 465 milhões), Bruno Guimarães, com 75 milhões de euros (R$ 436 milhões), e Matheus Cunha, cotado em 70 milhões de euros (R$ 407 milhões).

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Veja valor de mercado da convocação da Seleção Brasileira

Goleiros

Alisson - 17 milhões de euros (R$ 98,9 milhões)

Ederson - 13 milhões de euros (R$ 75,6 milhões)

Weverton - 700 mil euros (R$ 4,1 milhões)

Defensores

Gabriel Magalhães - 75 milhões de euros (R$ 436,4 milhões)

Bremer - 35 milhões de euros (R$ 203,7 milhões)

Marquinhos - 30 milhões de euros (R$ 174,6 milhões)

Roger Ibañez - 17 milhões de euros (R$ 98,9 milhões)

Léo Pereira - 10 milhões de euros (R$ 58,2 milhões)

Danilo - 2,50 milhões de euros (R$ 14,5 milhões)

Douglas Santos - 8 milhões de euros (R$ 46,6 milhões)

Alex Sandro - 1,50 milhão de euros (R$ 8,7 milhões)

Wesley - 40 milhões de euros (R$ 232,8 milhões)

Meias

Fabinho - 13 milhões de euros (R$ 75,6 milhões)

Casemiro - 8 milhões de euros (R$ 46,6 milhões)

Bruno Guimarães - 75 milhões de euros (R$ 436,4 milhões)

Danilo - 24 milhões de euros (R$ 139,7 milhões)

Lucas Paquetá - 35 milhões de euros (R$ 203,7 milhões)

Atacantes

Neymar - 10 milhões de euros (R$ 58,2 milhões)

Vinicius Junior - 150 milhões de euros (R$ 872,9 milhões)

Raphinha - 80 milhões de euros (R$ 465,5 milhões)

Gabriel Martinelli - 45 milhões de euros (R$ 261,9 milhões)

Rayan - 40 milhões de euros (R$ 232,8 milhões)

Luiz Henrique - 24 milhões de euros (R$ 139,7 milhões)

Matheus Cunha - 70 milhões de euros (R$ 407,3 milhões)

Igor Thiago - 50 milhões de euros (R$ 290,9 milhões)

Endrick - 35 milhões de euros (R$ 203,7 milhões)