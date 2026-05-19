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Convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti tem valor de mercado bilionário

Elenco do Brasil para o Mundial alcança cifra bilionária; veja a lista dos jogadores e os valores

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Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 19/05/2026
05:30
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Neymar na Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/CBF)
imagem cameraNeymar na Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/CBF)
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Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18) e o elenco que vai para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá ostenta um valor de mercado bilionário. O técnico italiano anunciou os 26 nomes em cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e a lista conta com Neymar, que retorna à Amarelinha, e outras surpresas.

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A convocação sofreu alterações importantes em comparação às últimas listas chamadas de Ancelotti. Uma das principais foi a ausência de Estêvão, fora por lesão muscular grave na coxa, e que abriu espaço para alterações no setor, como a entrada do próprio Neymar, mas também deu chance à Rayan, que estreou com a Seleção na reta final de preparação ao Mundial e teve sua vaga confirmada.

Na defesa, Éder Militão também ficou de fora por lesão. Na lista final, Ibañez e Léo Pereira cravaram suas vagas na Copa. O gol também teve novidade. Weverton, goleiro do Grêmio, vai para seu segundo Mundial com a Seleção.

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No total, o elenco do Brasil soma 908,7 milhões de euros em valor de mercado, o que corresponde a R$ 5,28 bilhões na cotação atualizada. O valor é superior aos pouco mais de 850 milhões de euros da última convocação de Ancelotti para os amistosos preparatórios contra França e Croácia.

O nome mais caro segue sendo Vini Jr, com a cotação de 150 milhões de euros (R$ 872 milhões). Outros nomes de destaque que ajudam a elevar o valor de mercado da Seleção são Raphinha, com 80 milhões de euros (R$ 465 milhões), Bruno Guimarães, com 75 milhões de euros (R$ 436 milhões), e Matheus Cunha, cotado em 70 milhões de euros (R$ 407 milhões).

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Veja valor de mercado da convocação da Seleção Brasileira

Goleiros

  • Alisson - 17 milhões de euros (R$ 98,9 milhões)
  • Ederson - 13 milhões de euros (R$ 75,6 milhões)
  • Weverton - 700 mil euros (R$ 4,1 milhões)

Defensores

  • Gabriel Magalhães - 75 milhões de euros (R$ 436,4 milhões)
  • Bremer - 35 milhões de euros (R$ 203,7 milhões)
  • Marquinhos - 30 milhões de euros (R$ 174,6 milhões)
  • Roger Ibañez - 17 milhões de euros (R$ 98,9 milhões)
  • Léo Pereira - 10 milhões de euros (R$ 58,2 milhões)
  • Danilo - 2,50 milhões de euros (R$ 14,5 milhões)
  • Douglas Santos - 8 milhões de euros (R$ 46,6 milhões)
  • Alex Sandro - 1,50 milhão de euros (R$ 8,7 milhões)
  • Wesley - 40 milhões de euros (R$ 232,8 milhões)

Meias

  • Fabinho - 13 milhões de euros (R$ 75,6 milhões)
  • Casemiro - 8 milhões de euros (R$ 46,6 milhões)
  • Bruno Guimarães - 75 milhões de euros (R$ 436,4 milhões)
  • Danilo - 24 milhões de euros (R$ 139,7 milhões)
  • Lucas Paquetá - 35 milhões de euros (R$ 203,7 milhões)

Atacantes

  • Neymar - 10 milhões de euros (R$ 58,2 milhões)
  • Vinicius Junior - 150 milhões de euros (R$ 872,9 milhões)
  • Raphinha - 80 milhões de euros (R$ 465,5 milhões)
  • Gabriel Martinelli - 45 milhões de euros (R$ 261,9 milhões)
  • Rayan - 40 milhões de euros (R$ 232,8 milhões)
  • Luiz Henrique - 24 milhões de euros (R$ 139,7 milhões)
  • Matheus Cunha - 70 milhões de euros (R$ 407,3 milhões)
  • Igor Thiago - 50 milhões de euros (R$ 290,9 milhões)
  • Endrick - 35 milhões de euros (R$ 203,7 milhões)
Convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti tem valor de mercado bilionário
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, em entrevista coletiva (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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