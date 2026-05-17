Com hat-trick de Arthur Cabral, Botafogo vence o Corinthians e salta na tabela

O Botafogo venceu o Corinthians por 3 a 1, no Nilton Santos, na tarde deste domingo (17), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória, com três gols de Arthur Cabral, levou o Glorioso à oitava colocação e empurrou o Corinthians para a 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento. O único gol do Timão no jogo foi de Rodrigo Garro, ainda no primeiro tempo.

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⚽ Veja gols de Botafogo x Corinthians: Arthur Cabral faz hat-trick sensacional

1° tempo de Botafogo x Corinthians é eletrizante

Foram três gols nos primeiros 45 minutos do jogo. Destaque individual da primeira etapa, Arthur Cabral foi responsável pelos dois do Botafogo (aos 6 e aos 31 minutos). O camisa 19 acertou dois chutaços no gol corintiano, sem chances para o goleiro Hugo Souza, que sequer pulou para tentar defender ambas as batidas. Mas, apesar de ter descido para o vestiário perdendo, o Timão também deu muito trabalho para o adversário, com o gol de Rodrigo Garro, aos 10', e uma bola na trave aos 41 minutos, em finalização de Raniele.

No 2º tempo, Botafogo amplia e confirma vitória sobre o Corinthians

Com a mesma intensidade do primeiro tempo, Corinthians e Botafogo continuaram duelando intensamente na partida. Porém, a equipe de Fernando Diniz viu o Botafogo crescer na reta final da partida. Mesmo após o terceiro gol, as investidas do Glorioso não cessaram, quase dando origem ao quarto gol, em uma bola na trave de Santi Rodríguez.

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Deu aula 🏅

O "melhor em campo" não podia ser outro. Arthur Cabral marcou os três gols que garantiram a vitória do Botafogo. Com o hat-trick deste domingo (17), Cabral cola em Danilo no topo da lista de jogadores com mais participações em gols pelo Botafogo no Brasileirão. O centroavante agora já soma oito participações, sendo sete gols e uma assistência.

Arthur Cabral comemora seu gol durante Botafogo x Corinthians (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Ficou abaixo 📉

No primeiro gol do Botafogo, o zagueiro André Ramalho deixou o caminho livre para Arthur Cabral finalizar. O lance começou após um erro de Gustavo Henrique, mas o camisa cinco poderia ter fechado o espaço do ataque botafoguense.No segundo gol da equipe carioca, André Ramalho voltou a ser personagem negativo. Após um chutão da defesa do Botafogo, o zagueiro não conseguiu dominar a bola, viu Villalba recuperar a posse e a jogada terminar no gol de Arthur Cabral.

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Não vou ver isso sozinho 😱

Longe da área, Arthur Cabral acertou esse torpedo no canto direito do goleiro Hugo Souza. O golaço foi o segundo do Botafogo no jogo.

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✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO x CORINTHIANS

16ª Rodada do Brasileirão

📆 Data e horário: Domingo, 17 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos

🥅 Gols: Arthur Cabral 7'/1ºT (1-0); Rodrigo Garro 11'/1ºT (1-1); Arthur Cabral 32'/1ºT (2-1); Arthur Cabral 70'/2ºT (3-1);

🟨 Cartões amarelos: Mateo Ponte, Cristian Medina, Arthur Cabral, Lucas Villalba (BOT) / Jesse Lingard (COR).

🟥 Cartões vermelhos: X

Arbitragem

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)

⚽ ESCALAÇÕES

Botafogo (Téc: Franclim Carvalho)

Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Barboza, Alex Telles, Huguinho, Medina, Montoro, Lucas Villalba, Kadir, Arthur Cabral.

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Corinthians (Téc: Fernando Diniz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard e Yuri Alberto.

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