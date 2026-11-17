A eliminação da Seleção Brasileira para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 encerrou o ciclo de Tite à frente da equipe nacional e deixou marcas em quem viveu aquela campanha de perto. Ex-auxiliar do treinador, Cléber Xavier relembrou ao Lance! os momentos depois da derrota no Catar, desde a primeira reação ao apito final até a viagem de volta ao Brasil.

Mesmo diante da frustração, o primeiro movimento de Cléber foi ligado ao trabalho. Responsável por acompanhar Tite nas entrevistas coletivas, ele precisava rever o lance do gol croata para explicar o que havia acontecido.

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— Meu último jogo pela Seleção foi contra a Croácia. Assim que terminou, a primeira coisa que fiz foi olhar o lance do gol, porque iríamos para a entrevista pós-jogo. Eu sempre acompanhava o Tite nas entrevistas para explicar ao povo brasileiro por que tínhamos sofrido aquele gol. Então, minha primeira reação foi trabalhar.

A postura profissional deu lugar à tentativa de absorver o resultado e ajudar o grupo a seguir em frente. Cléber contou que conversou com algumas pessoas durante o retorno e procurou dar força aos jogadores, que precisariam retomar suas carreiras nos clubes depois da eliminação.

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— Depois, na volta, no avião, conversei com algumas pessoas e procurei dar força ao grupo para absorvermos aquele momento ruim e seguirmos em frente. Sabíamos que não continuaríamos na Seleção, porque o Tite já havia pedido para sair havia bastante tempo. Mas os jogadores precisavam continuar suas vidas nos clubes e se preparar para as próximas competições.

A derrota também teve um significado pessoal para o ex-auxiliar. Depois de participar da campanha de 2018, na Rússia, ele encerrava sua segunda Copa do Mundo sem alcançar o objetivo de conquistar o título.

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— Meu sentimento foi de absorver a dor de não ter conseguido realizar aquele sonho pela segunda vez.

Apoio no vestiário após eliminação

Depois da partida contra a Croácia, jogadores e comissão técnica se reuniram no vestiário antes de voltar ao hotel. Cléber destacou que o apoio naquele momento aconteceu nos dois sentidos: os profissionais tentaram confortar os atletas, mas também receberam força de um grupo que convivia havia anos.

— Depois do jogo, ficamos no vestiário, fizemos o fechamento com as orações finais e seguimos para o hotel para jantar. Os jogadores depois voltaram para suas casas.

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— Naquele momento, demos apoio uns aos outros. Não foi apenas a comissão técnica que apoiou os jogadores. Eles também nos deram força, porque éramos um grupo muito unido, com sentimento de pertencimento. Havia atletas que estavam com a gente havia sete anos.

No hotel, os jogadores encontraram familiares e amigos que viajaram ao Catar para acompanhar a Copa. A presença das pessoas próximas também foi importante para os integrantes da comissão técnica, que se preparavam para deixar o trabalho na Seleção.

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A imagem que marcou o voo de volta da Seleção

Entre as lembranças da eliminação, uma cena ficou especialmente marcada para Cléber: os jogadores abraçados aos familiares durante o voo de volta ao Brasil. Para o treinador, aquele momento mostrou o quanto a vida dos atletas vai além do futebol e como o apoio de pessoas próximas ganha importância depois de uma derrota.

— O que mais ficou foi ver os jogadores abraçados aos filhos, aos pais, às esposas e aos irmãos. Muitas vezes esquecemos que existe uma vida fora do futebol. O ambiente do futebol é muito fechado, e quem convive ali dentro acaba ficando distante de outras coisas.

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A valorização desse convívio familiar, segundo Cléber, já fazia parte da rotina de trabalhos anteriores. Ele citou experiências no Flamengo e no Santos para explicar por que considera importante aproximar os familiares do ambiente dos clubes.

— Por isso, gostamos de aproximar as famílias nos clubes em que trabalhamos. No Flamengo, depois dos jogos no Maracanã, tínhamos um jantar em que as famílias recebiam os atletas e estavam sempre conosco. No Santos, fizemos uma festa com os funcionários do clube e alguns familiares.

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O ex-auxiliar também chamou atenção para o impacto que críticas e ataques pessoais aos jogadores podem ter sobre quem está ao redor deles. Na avaliação de Cléber, é justamente nos momentos de derrota que o suporte familiar se torna ainda mais necessário.

— Isso é importante. Todo mundo tem sua família, sua vida, suas relações de carinho e amor. Essas pessoas também sofrem quando ouvem críticas sem sentido ou ataques pessoais aos atletas. Precisamos nos fortalecer, principalmente nos momentos de derrota. Na vitória, todos são bons e todos servem. Na derrota, o cenário muda completamente. É nessa hora que precisamos desse carinho.

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