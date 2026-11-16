Carlo Ancelotti precisa valorizar os jogadores, ampliar as oportunidades e ter paciência para construir uma nova Seleção Brasileira. Essa é a avaliação de Cléber Xavier, ex-auxiliar de Tite por sete anos na equipe nacional.

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Em entrevista ao Lance!, o atual auxiliar da Venezuela avaliou o trabalho do italiano e destacou a importância de respeitar os processos até a Copa do Mundo de 2030. Além disso, criticou a falta de continuidade na preparação brasileira para o próximo Mundial.

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— Ele precisa valorizar os atletas, observá-los, dar oportunidades e formar um novo grupo. É o que está fazendo, mas precisamos ter paciência. São quatro anos. Estamos fechando o primeiro; ainda temos 2028, 2029 e metade de 2030. É preciso respeitar os processos. Com uma comissão técnica experiente como a do Brasil, temos que confiar.

Cléber deixou a comissão técnica da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2022, mas acompanha os caminhos da equipe nacional. Ao fazer um balanço dos sete anos ao lado de Tite, o treinador destacou os resultados conquistados no período e lamentou que o trabalho tenha terminado sem a conquista do título mundial.

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O ex-auxiliar também demonstrou preocupação com as mudanças no comando técnico da Seleção desde a saída de Tite. Na avaliação do treinador, a sequência de profissionais impediu a consolidação de um planejamento para o ciclo atual.

— Aquela equipe perdeu por um detalhe, por sofrer um gol perto do fim. Mas esses jogadores ainda tiveram outra Copa e terão mais uma. Já a Seleção que vai disputar a próxima Copa precisa de continuidade. A preparação não foi bem feita; foram quatro treinadores e não houve sequência. Não deixaram Dorival fazer seu trabalho, nem Fernando, e Ancelotti chegou muito em cima.

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Apesar das críticas à condução do ciclo, Cléber demonstrou confiança na experiência de Ancelotti e na comissão técnica que assumiu a equipe brasileira. O italiano chegou à Seleção em 2025, depois de passagens vitoriosas por grandes clubes do futebol europeu.

— Agora começa o trabalho de um treinador experiente, com uma comissão técnica e um grupo de trabalho fortes e qualificados. Espero que faça uma grande Eliminatória e esteja conosco na Copa.

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Comparação de gerações da Seleção

Com participação nas campanhas das Copas do Mundo de 2018 e 2022, Cléber Xavier também avaliou as diferenças entre os dois grupos. Embora acreditasse que a equipe do Catar representaria um avanço em relação à geração anterior, o treinador considera que a Seleção que disputou o Mundial da Rússia era mais madura.

— Eu sempre dizia que a Seleção de 2022 seria um passo a mais, porque novos talentos estavam surgindo. Mas, na realidade, a equipe de 2018 era mais madura, com jogadores em um nível muito alto nos clubes.

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Na Rússia, o Brasil contava com nomes experientes e em grande fase, como Thiago Silva, Neymar, Coutinho, Casemiro, Fernandinho, Filipe Luís e Marcelo. Para Cléber, aquele grupo reunia jogadores em um momento especial da carreira.

— Tínhamos Thiago Silva jogando muito, Neymar em uma fase esplendorosa, Coutinho também, Casemiro e Fernandinho em grande momento no Manchester City, além de Filipe Luís e Marcelo. Era uma seleção muito forte. Para alguns jogadores, aquele momento representava quase o fechamento de um ciclo, mas infelizmente não terminou com uma vitória.

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Já a equipe de 2022 tinha atletas mais jovens, que, na avaliação do profissional, ainda estavam em processo de consolidação no futebol internacional.

— Em 2022, tínhamos talentos mais jovens, que agora estão se confirmando como grandes jogadores. É o caso de Raphinha, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior.

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Para ele, a eliminação no Catar foi definida por um detalhe: o empate da Croácia nos minutos finais da prorrogação. O Brasil acabou eliminado nos pênaltis, nas quartas de final, assim como havia caído diante da Bélgica em 2018.

Ex-auxiliar de Tite faz balanço dos sete anos na Seleção

Ao avaliar sua passagem pela equipe nacional, Cléber destacou os resultados conquistados durante os sete anos em que trabalhou ao lado de Tite. Foram duas Eliminatórias disputadas sem derrotas, um título e um vice-campeonato da Copa América, além das participações nos Mundiais de 2018 e 2022.

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— Fomos muito felizes no período em que estivemos na Seleção Brasileira. Fizemos um trabalho de renovação e montamos equipes que disputaram duas Eliminatórias invictas, apresentando um grande futebol e fazendo grandes jogos na América do Sul.

O ex-treinador do Santos também ressaltou o retrospecto da equipe no período. Ao todo, foram 84 partidas, com cinco derrotas. Dessas, duas aconteceram em jogos oficiais: para a Argentina, por 1 a 0, na Copa América, e para a Bélgica, por 2 a 1, na Copa do Mundo.

Cléber Xavier e Tite durante período na Seleção (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

— Saímos com a sensação de que um trabalho constante, com resultados tão fortes e um futebol bonito, terminou antes do que esperávamos. Tínhamos esperança de chegar mais longe nas duas Copas.

Cléber afirmou que não guarda arrependimentos da passagem pela Seleção e destacou a rotina de trabalho implantada na CBF, além da aproximação com clubes e profissionais do futebol brasileiro.

— Foram sete anos de muitas coisas boas, de muito trabalho e de relações positivas com atletas, comissão técnica, grupo de apoio e funcionários. A CBF é uma entidade muito grande, e levamos para lá uma rotina que nunca tinha existido: chegávamos às dez da manhã e saíamos às sete da noite todos os dias.

O ex-auxiliar também lembrou as iniciativas para ampliar o diálogo com o futebol brasileiro e acompanhar de perto a preparação dos atletas nos clubes.

— Abrimos as portas da CBF para a imprensa, ex-atletas, atletas, treinadores e ex-treinadores. Estávamos sempre disponíveis para discutir, aprender e trazer coisas novas.

— Também visitamos muito os clubes. Viajávamos para passar dias com os atletas e eles gostavam disso. Dávamos retorno aos clubes por meio de relatórios físicos, fisiológicos, técnicos e estatísticos.

Ao concluir o balanço, ele reforçou a satisfação com o trabalho realizado, mesmo sem a conquista da Copa do Mundo.

— Foi um trabalho de muita qualidade. Não tenho arrependimentos. Fui feliz nas relações e fazendo meu trabalho.

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