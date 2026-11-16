Ancelotti volta a elogiar Bontempo e cita renovação da Seleção com os jovens

Carlo Ancelotti voltou a elogiar Gabriel Bontempo, jogador do Santos, na coletiva de imprensa desta segunda-feira (16). O técnico da Seleção Brasileira citou o Menino da Vila como um dos novos jogadores do atual ciclo da Amerelinha, que tem tido uma boa avaliação da comissão técnica.

— O momento é bastante claro. Estamos fazendo testes e vendo novos jogadores. A sensação desses novos jogadores, como Gabriel Bontempo, André, Jonathan Jesus, Jair, são notas muito positivas, sem querer nomear todos — declarou Carlo Ancelotti.

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Segunda apuração do Lance!, com pessoas próximas do técnico Ancelotti, Bontempo já havia deixado uma "ótima" impressão na primeira convocação, durante os amistosos contra Austrália e Índia.

Bontempo já foi elogiado em outras oportunidades

Essa não é a primeira vez que o Italiano elogia Gabriel Bontempo e o coloca como um dos jovens jogadadores responsáveis pelo futuro da Seleção. Em sua coletiva para apresentar os 26 nomes da atual lista, no dia 29 de outubro, o técnico citou a personalidade do meia alvinegro e destacou seus méritos para estar no grupo.

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— Gostei do Bontempo, de sua atitude, de sua personalidade. Estou gostando de sua progressão, jogou muito bem contra o Palmeiras. Então, acho que ele é merecedor de estar com a gente — afirmou Ancelotti.

Além disso, durante a primeira passagem de Bontempo pela Seleção, entre 25 de setembro e 3 de outubro, Ancelotti citou nominalmente algumas das jovens promessas para apontar a renovação do elenco nacional.

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— Dos jovens que estão aqui, eu gostei muito do Arthur Dias, que não conhecia; gostei dos goleiros, que não conhecia; Bontempo, Jair. Temos futuro, apesar das críticas — declarou o técnico na coletiva do dia 28 de setembro.

Vale destacar que o Menino da Vila não atuou no último duelo da Seleção contra o Japão, no sábado (14), porém, soma 101 minutos em campo pelo Brasil e tem uma assistência registrada. Ao todo, Bontempo foi convocada nas duas datas Fifa pós-Copa e esteve à disposição para Ancelotti nos últimos quatro jogos, atuando em duas oportunidades como titular.

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Momento da Seleção, crítica de Romário e próximo jogo

Após a eliminação da Seleção na Copa do Mundo, a Amarelinha entrou em campo em quatro oportunidades durante dois períodos de Data Fifa. Os adversários foram Austrália (duas vezes), Índia e Japão. No total, a equipe comandada por Carlo Ancelotti, neste período, teve duas vitórias, um empate e uma derrota.

Após o revés contra o Japão, no último sábado (14), por 3 a 2, o trabalho do técnico italiano foi questionado, principalmente pelo ex-jogador da Seleção Brasileira, Romário. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (16), Ancelotti comentou sobre o momento enfrentado pela Amarelinha e ressaltou que a fase atual é de realizar testes e renovar. Porém, tem convicção de que o time está "no caminho certo".

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— Claro que queremos sempre jogar bem, mas é incompatível fazer testes, renovar e ter um time pronto. Já se sabia que o time não estava pronto, mas pensamos todos que o time está no caminho correto. Seguimos com muita confiança neste caminho — disse Ancelotti na entrevista coletiva desta segunda-feira (14).

Nesta mesma entrevista, o técnico Carlo Ancelotti reconheceu que o trabalho que vem fazendo na Seleção Brasileira "não é suficiente" e que ele, Ancelotti, "precisa fazer mais".

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— É um novo trabalho, eu gosto muito do que estamos fazendo… (Mas) a avaliação do meu trabalho é que não é suficiente. Tenho que fazer mais, e vou fazer mais. Gosto de estar aqui, gosto de estar na Seleção e quero melhorar, fazer mais para a Seleção voltar a ser competitiva. É muito tempo sem esta Seleção ser competitiva. Eu gosto de estar aqui e quero fazer mais para que a Seleção seja a mais competitiva do mundo — afirmou o treinador.

Próximo jogo

A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (17), às 7h (de Brasília), para realizar o último amistoso do ano contra a seleção de Singapura. A partida acontece no Estádio Nacional de Singapura.

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