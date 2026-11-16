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Escalação: Ancelotti define Seleção com Rayan no meio e Endrick no ataque

Técnico prepara mudanças para último amistoso do Brasil na temporada

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
16/11/2026 08:23
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Carlo Ancelotti comandou nesta segunda-feira (16) o último treino do Brasil na temporada
Ancelotti comandou nesta segunda-feira (16) o último treino do Brasil na temporada (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O técnico Carlo Ancelotti comandou nesta segunda-feira (16) o último treino do Brasil antes do amistoso com Singapura, que acontece nesta terça-feira (17), a partir das 7h (de Brasília). Sem poder contar com Raphinha, suspenso, o treinador definiu a escalação da Seleção com Endrick formando o ataque ao lado de Estêvão e Vini Jr.

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Na atividade desta segunda, Ancelotti treinou seis mudanças em relação à equipe que perdeu para o Japão por 3 a 2 no sábado. As alterações passam por todos os setores, incluindo o gol — Lucas Perri deve ser o titular diante de Singapura.

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Outra mudança importante é no meio-campo. Com a recuperação de Rayan, o técnico vai poder testar o ex-atacante do Vasco como meia-esquerda, algo que Ancelotti queria ter feito ainda no amistoso de sábado.

— Vamos testar Rayan nessa posição, acho que ele tem todas as características necessárias para jogar bem nessa posição, para dar cobertura a nível defensivo para Vini Jr na frente. Tem estrutura física e qualidade — considerou o técnico, em entrevista coletiva concedida mais cedo.

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Assim, a provável escalação da Seleção para o jogo com Singapura tem Lucas Perri; Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; João Gomes, Bruno Guimarães e Rayan; Estevão, Endrick e Vini Jr.

Expulso nos acréscimos da partida de sábado, Carlo Ancelotti será ausência no banco do Brasil nesta terça. O treinador escalou o auxiliar Francesco Mauri para orientar os jogadores à beira do campo. Bruno Guimarães, por sua vez, será o capitão do time.

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Bruno Guimarães durante treino da Seleção em Singapura
Bruno Guimarães durante treino da Seleção em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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