Ancelotti precisa de tempo, e o Brasil de um novo protagonista

Eu acredito no trabalho a longo prazo. E, quando olho para a Seleção Brasileira, tenho a convicção de que trocar Carlo Ancelotti neste momento não é o caminho. O Brasil precisa entender que uma equipe campeã não se constrói da noite para o dia. É necessário ter paciência, continuidade e, principalmente, humildade para reconhecer que estamos vivendo um processo de evolução. O brasileiro é imediatista, quer o resultado para ontem, mas o futebol não funciona assim. Ainda mais quando estamos falando de uma Seleção que carrega cinco estrelas no peito e uma história gigantesca.

Ancelotti é um treinador campeão. Chegou praticamente em cima da Copa do Mundo e teve pouco tempo para desenvolver seu trabalho. Agora, acredito que uma sequência de quatro anos pode fazer a diferença. Não penso em mudança. Se tirarmos Ancelotti, mesmo que venha um excelente treinador brasileiro, teremos outro método, outro sistema e outra cultura. Será necessário começar novamente. Por isso, deixaria o italiano trabalhar durante todo o ciclo.

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Se for campeão, ótimo. Se não for, agradecemos pelo trabalho e seguimos o baile. Claro que o resultado precisa aparecer. Não estou defendendo a permanência de ninguém, independentemente do desempenho. Mas precisamos compreender que mudanças constantes podem atrapalhar um processo que exige tempo para amadurecer.

Ancelotti já falou que não pretende continuar fazendo testes em 2027. Isso demonstra uma preocupação em consolidar a equipe, encontrar uma identidade e construir uma Seleção competitiva. Acredito que o Brasil possa voltar a ser temido dentro de campo. Mas precisamos respeitar cada etapa dessa caminhada.

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Quem vai assumir o protagonismo que era de Neymar?

Existe outra questão importante: perdemos nossa principal estrela. Neymar era o nosso extraclasse, aquele jogador que provocava preocupação nos adversários antes mesmo de a bola rolar. Era o atleta capaz de resolver uma partida sozinho, com uma jogada individual, uma falta, um pênalti ou uma finalização inesperada.

Hoje, não vejo alguém com essa mesma característica na Seleção. Temos Raphinha, que vive um momento importante no futebol europeu, e Vini Jr, mesmo atravessando uma fase que não é das melhores. São dois jogadores de enorme qualidade, que defendem clubes gigantes e podem fazer a diferença. Mas não acredito que um deles consiga carregar a Seleção sozinho como Neymar fazia.

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Por isso, penso que a grande estrela do Brasil neste momento precisa ser o coletivo.

Quando o coletivo cresce, os talentos individuais aparecem. Uma equipe organizada, forte e consciente de suas responsabilidades potencializa seus melhores jogadores. É nesse ambiente que Raphinha e Vini Jr podem assumir o protagonismo. Não necessariamente porque vão resolver tudo sozinhos, mas porque terão uma estrutura que permitirá explorar suas qualidades.

O Brasil precisa parar de procurar desesperadamente um novo Neymar. Não temos hoje aquele jogador que pega a bola e decide tudo individualmente. Mas podemos construir uma Seleção em que o conjunto seja tão forte que um desses atletas apareça naturalmente como protagonista.

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O passado precisa servir de exemplo, não de comparação

Existe uma dificuldade que precisamos superar: a comparação permanente com as gerações anteriores. Nossa torcida olha para o passado e quer encontrar os mesmos jogadores, a mesma qualidade e o mesmo futebol. Mas aquela geração não vai voltar. Era outro momento.

Tínhamos Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos e tantos outros jogadores extraordinários. Eram atletas que disputavam o posto de melhor do mundo. Dentro da própria Seleção, vários tinham condições de alcançar esse reconhecimento.

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Hoje, não temos uma quantidade semelhante de jogadores nessa disputa. E isso faz parte do futebol. São gerações diferentes. Quem sabe daqui a dez anos teremos novamente uma concentração de talentos como aquela?

O importante é entender a realidade e trabalhar para evoluir. Os jogadores precisam ter humildade para reconhecer que o Brasil está em construção. É necessário apreciar o processo, entender cada etapa e buscar crescimento constante. Esse é o caminho para recuperar o respeito dos adversários e voltar a impressionar dentro de campo.

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O que aprendi vestindo a camisa da Seleção

Falar da Seleção Brasileira é motivo de muito orgulho para mim. Tive a oportunidade de passar pelas categorias sub-20, sub-21 e sub-23. Vivi momentos que marcaram minha carreira e ajudaram a construir minha maneira de enxergar o futebol.

A conquista do Mundial Sub-20 foi uma experiência extraordinária, mas o começo daquela caminhada não foi fácil. Tínhamos jogadores que resolviam partidas em seus clubes, atletas de muita personalidade e, naturalmente, alguns egos elevados.

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Precisávamos entender que, na Seleção, ninguém conquistaria nada sozinho. Havia vaidade, expectativas individuais e a necessidade de transformar aquele grupo em uma equipe.

Lembro que chamei os companheiros para conversar. Falávamos no vestiário, nos quartos, onde fosse necessário. Precisávamos deixar o ego de lado e compreender que, se conquistássemos alguma coisa juntos, todos sairiam valorizados.

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Nossa classificação não foi tranquila. Avançamos como um dos melhores terceiros colocados, mas crescemos durante a competição. Vencemos a Argentina na semifinal e conquistamos o título diante da Espanha, que tinha Iniesta em campo.

Fui eleito o segundo melhor jogador daquele Mundial. Foi algo surreal. Vestir a camisa amarela proporciona uma energia diferente. Você entende que representa muito mais do que seu clube ou sua família. Representa uma nação inteira.

Dudu Cearense recebe a bola de prata no Mundial sub-20 (Foto: Arquivo Pessoal)

A Copa América e a convivência com os campeões

Depois daquele Mundial, tive outra oportunidade inesquecível: disputar a Copa América de 2004. O Brasil havia conquistado a Copa do Mundo de 2002, e alguns jogadores mais experientes receberam descanso. Isso abriu espaço para atletas que vinham das categorias de base.

Imagine um jovem que ainda estava no Vitória convivendo com Adriano, Luís Fabiano, Kléberson, Gustavo Nery, Júlio César e Juan. Era uma Seleção muito forte, com jogadores que tinham uma mentalidade vencedora.

Disputei toda a primeira fase daquela Copa América. Cada treinamento era uma oportunidade de aprendizado. Eu acordava pensando que não queria que aquela competição terminasse. Queria chegar à final, viver tudo aquilo até o último instante.

Treinava como se fosse meu primeiro dia na Seleção. Os companheiros brincavam comigo: "Calma, moleque!". Mas eu estava realizando um sonho e queria aproveitar cada segundo.

Não tenho uma história extraordinária de bastidor para contar. O extraordinário era viver aquela rotina. As conversas no café da manhã, as resenhas no almoço, os treinamentos e a convivência com jogadores que já sabiam o que significava vencer.

Sempre digo que o campeão deixa rastros. E o exemplo arrasta. Quando você convive com atletas vencedores, começa a compreender que o campeão não reclama diante das dificuldades. Ele trabalha, insiste e vai até o fim.

Ser campeão daquela Copa América ainda me emociona. Recentemente, visitei o museu da CBF, vi a taça e encontrei meu nome registrado entre os campeões. No mural, meu nome está perto do de Carlos Alberto Torres. Para mim, aquilo é histórico.

São lembranças que reforçam o tamanho da responsabilidade de vestir a camisa brasileira.

Dudu Cearense ao lado de Adriano, Alex e outros campeões da Copa América (Foto: Orlando Kissner/AFP)

É preciso aprender a construir novamente

Quando vejo a Seleção atual, penso muito nessas experiências. Nosso grupo também precisou superar dificuldades, controlar vaidades e aprender a jogar coletivamente. Não conquistamos aqueles títulos apenas porque tínhamos bons jogadores. Conquistamos porque entendemos a importância de caminhar juntos.

É isso que espero do Brasil de Ancelotti.

Precisamos de uma equipe que tenha identidade, organização e jogadores comprometidos com o crescimento coletivo. Os talentos individuais continuam importantes, mas precisam estar a serviço do grupo.

Não podemos exigir que a Seleção de hoje seja uma cópia daquela que encantou o mundo no passado. Precisamos construir uma nova história, respeitando as características desta geração.

Acredito na evolução constante, na continuidade e na capacidade de Ancelotti de desenvolver esse trabalho. Com tempo, humildade e comprometimento, o Brasil pode voltar a ser uma Seleção que os adversários respeitem e temam.

O caminho não é procurar um salvador a cada partida. É construir uma equipe capaz de vencer mesmo quando sua principal estrela não estiver em um grande dia.

Foi assim que aprendi a enxergar o futebol. E continuo acreditando que é assim que se constrói uma Seleção campeã.

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