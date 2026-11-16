O Brasil enfrenta, nesta terça-feira (17), a seleção de Singapura pela primeira vez na história. No entanto, anos atrás, o brasileiro Egmar Gonçalves desbravou o futebol singapuriano e contou detalhes de sua experiência em entrevista exclusiva ao Lance!.

– No Bangu, jogava em Moça Bonita, era muito quente, às 15h, em 1992. O Roberto Carlos ainda jogava no União São João. A gente ainda conseguia jogar, em Singapura não conseguimos jogar. É muito calor, não conseguimos achar o ar, o sol queima muito a pele. Por isso os jogos são sempre às 19h. Era sempre esse horário, todos os jogos da liga. Pra treinar, tive um treinador holandês que fazia a gente treinar às 8h, cascava a gente, uma hora e meia de intensidade. Acabava, era descanso a tarde toda. E tive outro inglês que dava treino às 17h30 até 19h30 – disse o jogador.

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Além disso, Egmar Gonçalves conta ao Lance! que os jogadores em Singapura, apesar não terem domínio tão grande da técnica, eram muito intensos fisicamente.

– Os jogadores de Singapura, hoje o futebol é globalizado, na época, eles não tinham apenas a experiência e a parte técnica. Por isso que traziam muitos estrangeiros. Cada clube podia ter cinco estrangeiros, metade do time quase. Fisicamente, o futebol lá era correria, igual japonês, coreano. Mesmo vencendo, o ritmo era alto, não dosava. Era intensidade alta. A gente era superior na parte técnica e na experiência que tínhamos aqui. Naquela época contava muito, hoje não sei. Vamos ver o jogo contra eles. Tem 20 anos que saí de Singapura, os jovens com quem joguei já não jogam – comenta.

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– Muitos brasileiros foram para lá e não conseguiam jogar. Não é fácil. Porque a sobrecarga era grande, tínhamos que fazer a diferença todos os jogos, matar um leão todo jogo. Éramos pagos para fazer aquilo. Logo depois que fui embora, mandei alguns atletas, mas avisava que não iriam deitar e rolar. É mais fácil jogar no Brasil com gente de qualidade do que jogar lá, mesmo com cinco estrangeiros. Quando jogava com um estrangeiro a menos então. Tínhamos que jogar bem, para os caras, e eles ajudavam apenas na correria. Mas na parte técnica era a gente – avalia o ex-jogador.

Egmar Gonçalves, o brasileiro artilheiro que desbravou o futebol de Singapura

Na próxima terça-feira (17), a Seleção Brasileira enfrenará Singapura pela primeira vez na história. Mas muito antes disso, o brasileiro Egmar Gonçalves desbravou o futebol do país asiático, no início da liga nacional, e contou detalhes de sua passagem por lá em entrevista exclusiva ao Lance!.

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Conheça Egmar Gonçalves, brasileiro naturalizado que defendeu a seleção de Singapura