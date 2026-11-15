Jornalista detona postura de Vini Jr em Brasil x Japão: 'Não pode'

Após a derrota do Brasil para o Japão por 3 a 2, disputada no último sábado (14), o jornalista Abel Neto criticou a postura defensiva de Vinicius Júnior, autor dos dois gols da Seleção Brasileira no amistoso. Durante participação na programação do SporTV, o comentarista ponderou o bom desempenho ofensivo do camisa 7 ao balançar as redes duas vezes, mas ressaltou que o atacante não pode adotar uma postura passiva na recomposição sem a bola.

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De acordo com Abel Neto, o único jogador no futebol mundial que pode permanecer parado na fase defensiva é Lionel Messi, privilégio que, na avaliação do analista, Vinicius Júnior não possui. O jornalista apontou a falha de marcação do atacante brasileiro na origem do primeiro gol da seleção japonesa.

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— Se você olhar a jogada (do primeiro gol do Japão), o Vinícius Júnior não é que ele não marque, parece que ele sai da frente para o cara passar. Olha, eu sou fã dele como jogador, como um símbolo da luta antirracista, mas, quando ele está mal, a gente tem que falar também — iniciou Abel Neto.

— O único cara no mundo hoje que pode ficar parado é o Messi, porque é o Messi. O Vinicius Júnior é gigante; quando a bola vai para ele, ele arrebenta. Ele é monstro, é um grande jogador, mas ele tem que correr e ajudar a marcar, não pode ficar parado olhando o cara passar na frente dele — complementou.

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Vinicius Júnior marcou dois gols contra o Japão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Primeiro tempo com apagão defensivo e golaço de Vini Jr

Sem Rayan, que se lesionara no treino da véspera, o técnico Carlo Ancelotti optou por colocar André Luiz formando o meio-campo com Andrey Santos e Bruno Guimarães. O meia do Corinthians demonstrou força e personalidade, apareceu também no ataque e teve uma grande chance em chute de fora da área, aos 44 minutos.

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Mas, no geral, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo ruim. O time sofreu um apagão defensivo e sofreu dois gols em contra-ataques antes dos 20; Kubo abriu o marcador aos 15, e Nakamura ampliou aos 19, ambos em contra-ataques. Mas Vini Jr, que vinha mais uma vez apagado, descontou com um golaço em chute de fora da área aos 32, o que fez o Brasil ganhar corpo e fustigar o Japão até o fim do primeiro tempo.

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Seleção melhora no segundo tempo, e Vini busca o empate

O Brasil voltou mais organizado para o segundo tempo. O time parou de errar defensivamente, mas seguiu sem criatividade no meio-campo e criando poucas chances ofensivas.

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Carlo Ancelotti fez as primeiras a partir dos 12, com Alisson Santana, Marlon Gomes e Jonathan Jesus. Dez minutos depois, foi a vez de Endrick entrar. A partir daí, a Seleção melhorou e passou a ameaçar o gol de Suzuki. Aos 30, Bruno Guimarães cobrou escanteio pela esquerda, Vini Jr recebeu do bico esquerdo da área e chutou sem chances no lado oposto, empatando o placar. Mas, aos 46, quando o Brasil parecia que iria virar, Sakamoto aproveitou chute da entrada da área para definir o placar