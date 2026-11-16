Vini Jr. admite queda após baque na Copa: 'Treinei menos'

Liderança da Seleção Brasileira, Vini Jr. conversou com jornalistas nesta segunda-feira (16), em entrevista coletiva prévia ao jogo contra Singapura. O atacante admitiu que relaxou após a frustração na Copa do Mundo e tem encontrado dificuldades no início desta temporada.

– Acredito que eu não tenha me preparado melhor depois da Copa do Mundo, o baque foi muito grande para os brasileiros. Perder tão cedo era algo que não esperávamos. Tirei férias para aproveitar, descansar, distrair, aproveitar com minha família, treinei menos que os últimos anos. Para manter o alto nível é muito difícil. Só Messi e Cristiano Ronaldo conseguiram manter por atentos anos com os mesmos números – disse o jogador.

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– Sou humano, erro muitas vezes, mas tento melhorar, entender mais sobre futebol, dia a dia. Tenho 26 anos e tenho que curtir um pouco, pode ter afetado o início da temporada. Sobre a renovação também, a procura de outros clubes, mexeu com a cabeça, a situação do Real Madrid também. Na última temporada, até dezembro também tinha feito cinco gols, e terminei com mais de 20 como nas outras. Estou me preparando e evoluindo para o momento mais decisivo da temporada sempre estou lá – comentou Vini Jr..

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O atacante da Seleção Brasileira também disse entender as críticas da torcida pelas atuações do Brasil nos amistosos, mas defendeu Ancelotti por estar usando jogadores novos.

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– As críticas são normais nesse momento, o Brasil não vence a Copa há muito tempo, fomos eliminados cedo na última. É normal todos falarem, os jogadores que estiveram aqui também falarem coisas que querem. Mas sempre encontro Ronaldinho, Ronaldo, jogadores de alto nível, que dão suporte, falam bem de nós. Temos que entender e escutara quem quer nosso bem. Tento fazer isso, é normal a torcida estar nesse momento, mas estamos em um processo de renovação, com muitos jovens. O mister trouxe novos jogadores. A torcida pede novos jogadores, o mister traz, e a torcida começa a reclamar. Sempre vai ter uma desculpa, algo que a torcida falar. É um direito de cada um, enquanto não vencermos, encontrarmos um padrão de jogo, vamos sofrer com isso. Temos mais um ano para a Copa América, temos que nos encontrar da melhor maneira possível, entender quem estará no ciclo – avaliou Vini Jr..

Vinícius Jr. em coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Confira mais trechos da coletiva de Vini Jr.

Primeiro jogo em Singapura

Sempre importante visitar novos lugares, minha primeira vez em Singapura. É importante, representar tantos brasileiros. É uma honra, quero seguir melhorando, evoluindo. Jogo futebol por eles e para ser feliz

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Gols contra o Japão

Os dois gols são importantes para mim, para a temporada. Mas para o time foi algo ruim, fizemos um bom jogo depois do 2 a 0 que sofremos. Conseguimos controlar mais, fazer boas jogadas. Não concluímos todas em gols. Ficamos frustrados pelo resultado, mas estamos em preparação, muitos jogadores novos. O Japão tinha 15 jogadores da última Copa do Mundo. Nós não, estamos preparando um novo ciclo, para a Copa América. Esse teste tem sido bom

Arbitragem em Japão x Brasil

A decisão do árbitro ficou no último jogo, ficamos frustrados pelas decisões dele. Mas não fica na nossa cabeça, é um amistoso. Viajamos muito para tentar vencer aqui, dificultou muito o jogo. Mas a culpa é nossa, dos jogadores, que poderíamos ter feito mais. E estamos preparados para o jogo contra Singapura

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Aniversário do Flamengo

Sobre o Flamengo, sempre desejo o melhor. Torço para que seja campeão brasileiro e que no futuro bem próximo eu possa voltar para casa

Críticas pós-Copa

As críticas na Copa são normais. O torcedor espera quatro anos para vencer a Copa e decepcionamos o país inteiro. Essas críticas eu recebo desde os 16 anos, quando fui vendido para o Real. Aprendi a lidar com isso. Cada um fala o que quer, eu absorvo o que é bom para mim. Tiveram muitos jogos que fui mal na Seleção. Jogar amistosos no clube é totalmente diferente que na Seleção. Eu demorei para entender isso, nos clubes eu vou para amistosos para jogar um jogo a mais, preparação. Na Seleção não é assim, os jogos amistosos valem como Copa do Mundo. Vamos jogar contra Singapura amanhã, a torcida não quer saber que é um amistoso, tenho que fazer gols e a equipe vencer. Demorei para entender isso. Vinha para a Seleção curtir momento, acabava desligando muito. Agora virei a chave. Fui bem nas duas Copas do Mundo, importante, mas nos momentos importantes não joguei tão bem. Tenho 26 anos, na próxima Copa terei 30, vou entender melhor os jogos, tudo que aprendo dentro de campo

Jovens na Seleção Brasileira

Os mais jovens tem que vir para curtir e desfrutar, jogar sem responsabilidade. Eu já joguei duas copas, tenho que ter mais responsabilidade, pela bagagem. Posso assumir esse papel para que Endrick e Estevao, meninos ainda, têm experiências, mas precisam evoluir. Deixar para eu, Raphinha, Magalhães, Marquinhos e Guimarães, que jogaram a última Copa, defender os mais jovens e assumir a responsabilidade nos momentos importantes

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Relação com Ancelotti

Sempre tive um carinho grande pelo Ancelotti mesmo antes do Real Madrid. Mas ele mudou minha história no futebol, me defendeu nos momentos difíceis no futebol, fora de campo também, quando sofri racismo. Quando fiquei sabendo que ele viria para a Seleção, fiquei muito feliz. Sabia que meus números iam melhorar, ia evoluir. Acho que foi meu 10º gol com o Ancelotti, antes tinha feito seis. Ele está aprendendo algo novo também, tem que errar menos, fazer as coisas em um período curto, nunca tinha feito também. Vai encontrar um bom time para nós e fazer jogar como os brasileiros esperam

Experiência como porta-voz na Seleção Braisleira

Acredito que o tempo que tenho jogado, dez anos como profissional. Dei tantas entrevistas e tenho tranquilidade para falar o que penso. Mesmo jovem sou um dos mais experientes do grupo. Então, tenho tranquilidade de falar, aprendi com os mais experientes, no Real Madrid também. Falar o que o torcedor quer escutar, mas expressar meus sentimentos. Nem sempre estamos felizes, não estou no meu melhor nível técnico, mas tenho feito de tudo, trabalhando mais para encontrar minha melhor versão. Sempre quis a Seleção, mas antes não conseguia transmitir dentro de campo, hoje jogo mais tranquilo. Na Seleção não podemos errar, se errar amanhã contra Singapura, a torcida vai falar por três meses. Aprendi que tenho que errar menos aqui e entender que estou representando muitas pessoas. E que os jovens estão olhando para mim, se corro mais eles correm mais