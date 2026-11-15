A derrota por 3 a 2 para o Japão no sábado (14) foi a quinta do Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti e reforçou um problema que se arrasta na Seleção desde o início de 2023, no começo do ciclo para a Copa do Mundo deste ano: a fragilidade defensiva. Diante dos japoneses, o Brasil teve a defesa vazada pela quinta vez nos últimos seis confrontos, sendo que o único jogo em que passou em branco foi na goleada por 4 a 0 sobre a fraca equipe da Índia.

➡️Ancelotti fica atrás de Tite e Dunga em ranking de técnicos da Seleção; entenda

Os três gols sofridos no amistoso com o Japão elevaram a média para 1,5 por jogo nas quatro partidas após a Copa do Mundo deste ano, pior do que aquela acumulada pelo Brasil ao longo das Eliminatórias para o último Mundial.

continua após a publicidade

Corrigir a defesa era uma das prioridades de Ancelotti quando ele assumiu a Seleção, e o treinador até teve êxito nos quatro jogos que comandou na reta final do qualificatório — o Brasil acabou sofrendo apenas um gol naquele período, na derrota por 1 a 0 para a Bolívia na altitude de El Alto, na última rodada. Com isso, a média de gols sofridos pela Seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas baixou de 1,14 para 0,94 por jogo.

Agora, o técnico italiano precisa se debruçar mais uma vez sobre o mesmo problema. O fato de estar buscando uma renovação na Seleção Brasileira impacta — a média de gols sofridos nos últimos amistosos é quase o dobro daquela vista na Copa do Mundo —, mas há também um outro dado que precisa ser considerado: sob o comando de Ancelotti, o Brasil sofreu gols em 13 das 21 partidas, e isso inclui cinco das sete partidas que a Seleção jogou com o grupo que disputou a Copa do Mundo. A conta leva em consideração os jogos do Mundial e os dois amistosos preparatórios.

continua após a publicidade

Considerando o período todo, o Brasil de Ancelotti tem média de um gol sofrido a cada partida.

Números do Brasil sob Ancelotti até 14 de novembro de 2026 (Arte: Lance!, via Notebooklm)

Todos os três goleiros testados depois da Copa sofreram gols

Os problemas defensivos da Seleção se concentram no setor como um todo, e prova disso é que dois dos três gols que o Brasil levou do Japão no sábado foram em contragolpes, com a defesa exposta. Mas isso acaba refletindo também no desempenho dos goleiros.

Nos quatro amistosos até aqui, Carlo Ancelotti testou três diferentes, e todos eles acabaram sendo vazados.

Hugo Souza jogou o primeiro dos dois confrontos com a Austrália, que terminou com placar de 1 a 1. Otávio foi escalado para o segundo deles, que teve vitória do Brasil por 4 a 2. Pedro Morisco havia passado em branco na goleada sobre a Índia, mas no sábado sofreu três gols na derrota para o Japão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte