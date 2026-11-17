Seleção faz dez gols, sete deles contam, e massacra Singapura
Jogo no Estádio Nacional de Singapura encerra temporada para o time de Ancelotti
No último amistoso da temporada, a Seleção Brasileira atuou praticamente em ritmo de treino e massacrou a fraca equipe de Singapura sem nenhuma dificuldade. O grande destaque da partida foi Vini Jr, autor de três gols no primeiro tempo. Endrick, Estêvão, Rayan e Allan completaram o 7 a 0 para o Brasil, em jogo disputado nesta terça-feira (17), no Estádio Nacional de Singapura.
Além dos sete gols marcados, Rayan, Estêvão e Vini Jr tiveram gols anulados. O jogo desta terça-feira foi o último da Seleção na temporada; agora, o Brasil só volta a se reunir em março do próximo ano.
Como foi Brasil 7 a 0 Singapura
Vini Jr faz hat-trick e Endrick amplia no primeiro tempo
Sem nenhuma dificuldade imposta por Singapura, a 149ª colocada no ranking da Fifa, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo em ritmo de treino. Com Bruno Guimarães distribuindo o jogo no meio, Estêvão aberto pela direita e Vini Jr pela esquerda, o Brasil passeou em campo. Há de se destacar o time solidário, com muitas trocas de passes e nenhuma vaidade para chutar a gol, algo que era fácil. Vini Jr marcou três vezes e Endrick deixou o dele. Rayan e Estêvão também chegaram a marcar, mas os gols foram anulados por impedimento e falta.
Brasil muda no segundo tempo, mas mantém ritmo e goleia
A Seleção Brasileira voltou igual para o segundo, mas aos poucos o auxiliar Francesco Mauri — que substituiu o suspenso Carlo Ancelotti, que assistiu de camarote — mudou bastante o time.
Com titulares ou reservas, com experientes ou novatos, o Brasil seguiu jogando sem dificuldades. E, no ritmo que quis, ampliou o marcador. Estêvão, Rayan e Allan marcaram e definiram a goleada.
BRASIL 7 A 0 SINGAPURA
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: terça-feira, 17 de novembro de 2026
📍 Local: Estádio Nacional de Singapura (SIG)
🥅 Gols: Vini Jr (aos 9', aos '4 e aos 20'/1ºT) e Endrick (30'/1ºT); Estêvão (5'/2ºT), Rayan (20'/2ºT) e Allan (28'/2ºT)
🕴️ Arbitragem: Alireza Faghani (IRA), auxiliado por Rawut Nakarit (TAI) e Pattarapong Kijsathit (TAI)
BRASIL (Técnico: Francesco Mauri - substituto)
Lucas Perri; Vanderson, Jonathan Jesus (Arthur Dias), Gabriel Magalhães (Vitor Reis) e Douglas Santos; João Gomes (Marlon Gomes), Bruno Guimarães (Gabriel Bontempo) e Rayan (André Luiz); Estevão (Alisson Santana), Endrick e Vini Jr (Allan)
SINGAPURA (Técnico Gavin Lee)
Mahbud (Buhari) ; Ryhan Stewart, Harun (Suhaimi), Mahler (Tan) e Baharudin (Joshua Pereira); Nakamura, Song Ui-Young (Syhain), Shahiran (Chew), Zulkifli e Harhys Stewart (Mao); Fandi
LANCE A LANCE DE BRASIL 7 A 0 SINGAPURA
48' - FIM DE JOGO
47' - Alisson avança até o fundo e chuta direto, por cima
45' - Brasil segue no campo ofensivo
42' - Seleção roda o jogo e bola acaba com Allan na direita, que tenta jogada de linha de fundo, mas vai pra fora
39' - Quase! Allan faz jogada individual pela direita e rola para Endrick, que chuta pra fora
37' - Gabriel Bontempo vai ao chão e reclama de dores no posterior da coxa esquerda
36' - Allan, Alisson Santana e demais jogadores que entraram demonstrando serviço. Brasil pode ampliar
32' - VAR chama e anula. Na verdade, Endrick que foi atropelado no lance
31' - Pênalti para Singapura!
28' - ⚽GOL DO BRASIL! Allan recebe passe de Alisson Santana e chuta rasteiro para fazer 7 a 0
25' - Brasil muda de novo: Alisson Santana e Arthur Dias nas vagas de Estêvão e Jonathan Jesus
22' - Seleção tenta manter a equipe de Singapura no campo de defesa e controla o jogo
20' - ⚽ GOL DO BRASIL! Rayan recebe em velocidade pelo meio, dribla o goleiro e faz o sexto da Seleção
15' - Mudança em atacado: Vitor Reis, Marlon Gomes, Gabriel Bontempo e Allan vão para o jogo. Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, João Gomes e Vini Jr deixam o campo
11' - Escanteio para o Brasil, Vini Jr cobra e a zaga afasta
8' - Quase! Rayan recebe na esquerda e dispara chute forte na trave
7' - Vini Jr ia marcando o quarto gol, mas foi anulado por impedimento
6' - Primeira defesa difícil de Lucas Perri na partida, mandando para escanteio
5' ⚽ GOL DO BRASIL! Cobrança de falta para a área, a bola sobra para Estêvão, que chuta forte; a bola desvia e morre no fundo do gol
4' - Apesar da goleada, Brasil volta tentando impor ritmo intenso. Estêvão recebe lançamento na direita e é puxado
1' - Começa o segundo tempo. Singapura dá a saída de jogo
46' - FIM DO PRIMEIRO TEMPO
41' - Mais um gol anulado do Brasil. Estêvão deixa o dele, mas o juiz assinala falta no goleiro
39' - Brasil reduz um pouco o ritmo, e time da casa tenta chegar. A má-notícia para eles é que assim a Seleção ganha espaço para progressão
36' - Chegada de Singapura pela direita, cruzamento na área e cabeceio de Harhys Stewart por cima
35' - Seleção segue tocando a bola como quer. Não é bem um amisto, é um jogo-treino
30' - ⚽ GOL DO BRASIL! E dessa vez não foi de Vini: Estêvão toca para Endrick, que gira sobre a marcação e chuta rasteiro de fora da área
28' - Seleção toca a bola como quer. Bruno Guimarães é o maestro, e Vini Jr joga leve e solto
25' - Gol de Rayan em chite de fora da área, porém juizão marcou impedimento no início do lance
23' - Primeira chegada de Singapura; chute desviado vai para escanteio, mas não acontece mais nada
20' - ⚽GOL DO BRASIL, e é triplete, hat-trick de Vini Jr. Estêvão entra livre pela direita e rola na pequena área para Vini Jr apenas empurrar para o gol
17' - Brasil joga como quer, trabalhando a bola ou acelerando o jogo. Nesse ritmo, deve golear fácil. Lucas Perri assiste tranquilamente do gol
14' - ⚽GOL DO BRASIL! Brasil arranca em contragolpe, Endrick recebe, se desvencilhia da marcação e rola para Vini Jr fazer mais um
11 - Brasil joga em ritmo de treino, troca passes como quer e não tem nenhuma dificuldade diante da frágil seleção de Singapura, 149ª no ranking da Fifa
9' -⚽ GOL DO BRASIL! Vini Jr recebe grande assistência de Bruno Guimarães e, de dentro da área, chuta com calma para fazer o primeiro da Seleção
7' - Brasil pressiona e acua Singapura para a grande área, que estaciona um ônibus
5' - Chance do Brasil! Vini Jr arranca pelo meio e chuta; a bola bate na defesa e sobra para Endrick, que chuta por cima. Auxiliar marca impedimento
3' - Brasil troca passes e roda o jogo, com Estêvão na direita e Vini Jr na esquerda
2' - Vini Jr avança pela esquerda e cruza no segundo pau; Estêvão tenta o cabeceio, mas a zaga de Singapura afasta
1' - O Brasil dá início ao jogo
COMEÇA O JOGO!
7h - Minuto de silêncio respeitado em homenagem a Dino Sani
6h56 - Partida no belíssimo Estádio Nacional de Singapura não atraiu o público: imagens mostram arquibancadas praticamente vazias.
6h55 - Jogo com Singapura é o último amistoso no ano para o Brasil, que volta a se reunir apenas em março, na primeira Data Fifa de 2027.
6h48 - Sem Ancelotti no banco
Expulso nos acréscimos do jogo com o Japão, o técnico Carlo Ancelotti não poderá comandar a Seleção Brasileira à beira do campo. Ele assistirá a partida de um dos camarotes do Estádio Nacional de Singapura. O auxiliar Francesco Mauri fará a orientação aos jogadores.
6h42 - BRASIL ESCALADO!
Com uma série de mudanças, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação da Seleção para o último amistoso do ano. Sem Raphinha, suspenso, Ancelotti vai dar chance para Endrick entre os titulares. Ele irá formar o ataque ao lado de Estêvão e Vini Jr.
O Brasil vai a campo diante de Singapura com Lucas Perri; Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; João Gomes, Bruno Guimarães e Rayan; Estevão, Endrick e Vini Jr.
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