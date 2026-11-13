A longevidade de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no futebol de alto nível costuma levantar discussões sobre preparação física, rotina e cuidados fora de campo. Nesse contexto, Neymar também já foi assunto de uma avaliação de Cléber Xavier. Antes de assumir o Santos, o treinador havia apontado que o atacante poderia ter outros cuidados com o corpo para tentar alcançar um nível de continuidade semelhante ao dos dois craques.

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, Cléber voltou ao assunto e ponderou que não considera Neymar um jogador que deixa de se cuidar. O treinador trabalhou com o camisa 10 por sete anos na Seleção Brasileira e também teve a oportunidade de comandá-lo no Santos.

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Nas duas experiências, segundo ele, o atacante demonstrou comprometimento profissional. Ainda assim, Cléber acredita que uma dedicação maior poderia ter levado Neymar ao posto de melhor jogador do mundo.

— Neymar é um cara que se cuida e trabalha. O preparador físico dele, Ricardo, é meu amigo particular e trabalha com ele há muitos anos. Existem decisões pessoais que cabem a cada um. Mas, durante os sete anos em que esteve conosco na Seleção, Neymar foi perfeito para o nosso trabalho. Não tivemos problemas. Às vezes, as pessoas imaginam que possa ter havido alguma dificuldade fora dali, no clube ou em outra situação, mas, com a gente, ele sempre entregou muito bem. No Santos foi a mesma coisa.

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Cléber compara rotina de Neymar à de Cristiano Ronaldo

Ao explicar a avaliação sobre os cuidados físicos, Cléber destacou que cada jogador faz escolhas sobre a própria rotina. O treinador citou Cristiano Ronaldo como exemplo de um atleta que segue uma preparação bastante rigorosa, mas ressaltou que Neymar também tem comprometimento com o trabalho.

— É uma questão de opção pessoal. Há quem escolha uma rotina de cuidados muito rígida, como o Cristiano Ronaldo. Neymar é uma pessoa mundialmente conhecida, e os jogadores sempre perguntam como é trabalhar com ele. É simples: ele gosta de estar ali, gosta de fazer o que faz e é um fenômeno.

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Mesma prateleira que Ronaldinho Gaúcho e Pelé

Na avaliação de Cléber, Neymar está entre os maiores talentos que acompanhou no futebol. O treinador citou Ronaldinho Gaúcho e Pelé ao dimensionar a capacidade técnica do atacante e voltou a apontar que uma dedicação ainda maior poderia ter mudado sua trajetória individual.

— Para mim, depois de Pelé, Ronaldinho Gaúcho e Neymar estão entre os maiores jogadores que vi. Não vi Pelé jogar, mas esses três estão nesse nível. Por isso, sempre disse que uma dedicação ainda maior poderia ter levado Neymar a ser o melhor do mundo. Ele é um dos jogadores mais importantes da Seleção, seu maior goleador, e, mesmo com dificuldades, consegue desequilibrar.

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O treinador também reforçou que não identificou diferenças no comportamento profissional de Neymar entre os períodos em que trabalharam juntos na Seleção Brasileira e no Santos.

— Na Seleção e no Santos, teve o mesmo comportamento profissional. Cumpriu tudo o que determinamos e recebeu o mesmo tratamento que os demais jogadores.

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Sequência no Santos após lesão

Cléber também relembrou as condições em que encontrou Neymar quando chegou ao Santos. Segundo o treinador, o atacante não conseguia manter uma sequência de partidas desde 2022. Durante o período em que trabalharam juntos, porém, o camisa 10 alcançou sua maior sequência de jogos nesse intervalo.

— Fui feliz com a situação do Neymar, que vinha de lesão e vinha sem jogar uma sequência de jogos desde 22. Então eram 3 anos que o Neymar não fazia uma sequência. Fez a maior sequência comigo quando eu cheguei lá. Foi muito profissional e tentou de todas as maneiras ajudar o clube que ele ama.

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Por fim, o treinador demonstrou satisfação com a evolução do atacante e destacou a possibilidade de o Santos garantir uma vaga na Libertadores.

— E feliz agora por ele estar nesse momento conseguindo uma fase boa, buscando até uma possibilidade de classificar para a Libertadores.