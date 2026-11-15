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Rayan participa de treino e fica à disposição para último jogo da Seleção

Jogador ficou de fora do jogo com o Japão após levar pancada no tornozelo

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
15/11/2026 12:04
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Rayan durante treino da Seleção Brasileira em Singapura
Rayan se recupera de dores no tornozelo e fica à disposição de Ancelotti (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Um dia depois do resultado decepcionante no amistoso com o Japão, a Seleção Brasileira teve uma boa notícia: o atacante Rayan treinou normalmente e está à disposição do técnico Carlo Ancelotti para o último amistoso do Brasil na temporada, diante de Singapura, na terça-feira (17), a partir das 7h (de Brasília).

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Rayan seria titular diante dos japoneses, mas foi vetado pelo departamento médico da Seleção após receber uma pancada no tornozelo no último treino antes da partida. O ex-atacante do Vasco reclamou de muitas dores, e havia até mesmo o risco de ser cortado.

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A intenção de Ancelotti é testar Rayan no meio-campo, em um movimento parecido ao que o técnico fizera com o argentino Di María no Real Madrid, em 2014. Impossibilitado de utilizar o jogador diante do Japão, o técnico poderá escalá-lo no amistoso com Singapura.

No treino deste domingo, apenas os atletas que não atuaram ou que entraram durante a partida com os japoneses fizeram atividade com bola. Os demais fizeram atividades na academia ou treino leve no gramado.

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O amistoso com Singapura será o último do Brasil no ano. O adversário ocupa apenas a 149ª colocação no ranking da Fifa, e será um dos mais frágeis da história da Seleção. O técnico Carlo Ancelotti deverá utilizar a partida para rodar o elenco e fazer novos testes neste início de ciclo para a Copa do Mundo de 2030. Depois, o grupo só voltará a se reunir em março, na primeira Data Fifa de 2027, a penúltima antes do início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030.

Rayan em treino da Seleção Brasileira em Singapura
Rayan deve ser uma das novidades do amistoso com Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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