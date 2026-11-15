Um dia depois do resultado decepcionante no amistoso com o Japão, a Seleção Brasileira teve uma boa notícia: o atacante Rayan treinou normalmente e está à disposição do técnico Carlo Ancelotti para o último amistoso do Brasil na temporada, diante de Singapura, na terça-feira (17), a partir das 7h (de Brasília).

➡️Ancelotti fica atrás de Tite e Dunga em ranking de técnicos da Seleção; entenda

Rayan seria titular diante dos japoneses, mas foi vetado pelo departamento médico da Seleção após receber uma pancada no tornozelo no último treino antes da partida. O ex-atacante do Vasco reclamou de muitas dores, e havia até mesmo o risco de ser cortado.

continua após a publicidade

A intenção de Ancelotti é testar Rayan no meio-campo, em um movimento parecido ao que o técnico fizera com o argentino Di María no Real Madrid, em 2014. Impossibilitado de utilizar o jogador diante do Japão, o técnico poderá escalá-lo no amistoso com Singapura.

No treino deste domingo, apenas os atletas que não atuaram ou que entraram durante a partida com os japoneses fizeram atividade com bola. Os demais fizeram atividades na academia ou treino leve no gramado.

continua após a publicidade

O amistoso com Singapura será o último do Brasil no ano. O adversário ocupa apenas a 149ª colocação no ranking da Fifa, e será um dos mais frágeis da história da Seleção. O técnico Carlo Ancelotti deverá utilizar a partida para rodar o elenco e fazer novos testes neste início de ciclo para a Copa do Mundo de 2030. Depois, o grupo só voltará a se reunir em março, na primeira Data Fifa de 2027, a penúltima antes do início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030.

Rayan deve ser uma das novidades do amistoso com Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte