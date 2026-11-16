Brasil x Peru: onde assistir e horário do amistoso sub-20
Seleção Brasileira, do técnico Paulo Victor, ostenta dez jogos de invencibilidade
A Seleção Brasileira Sub-20 volta a campo nesta segunda-feira (16), às 20h (de Brasília), para novo amistoso contra o Peru, no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. O duelo segue o calendário de preparação para o Sul-Americano da categoria, em janeiro de 2027. A partida terá transmissão da TNT Sports, no YouTube.
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Este será o segundo encontro entre as equipes na Data Fifa de novembro. No primeiro, na última sexta-feira (13), o Brasil venceu os peruanos por 2 a 0, com gols de Vitão e Riquelme.
Técnico da equipe, Paulo Victor ostenta ótima sequência à frente da Amarelinha. Agora, são nove vitórias e um empate nos últimos dez confrontos. Foram compromissos contra Paraguai, Chile, Bolívia, Dinamarca, Estados Unidos, México e Peru.
O trabalho recente foi muito elogiado pelo treinador, que vê o grupo cada vez mais sólido.
— O melhor de tudo, para mim, foi que este foi o décimo jogo de preparação e o primeiro em que encontramos este contexto, que seguramente vamos enfrentar na competição. Do ponto de vista tático, foi excelente para completar nossa preparação. Nos dá ferramentas para aprender a lidar com este tipo de bloco e encontrar soluções para entrar nas defesas — disse.
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✅ FICHA TÉCNICA
BRASIL X PERU
🏆 Amistoso Internacional
📆 Data e horário: segunda-feira, 16 de novembro de 2026, às 20 (de Brasília);
📍 Local: Mangueirão, em Belém-PA
📺 Onde assistir: TNT Sports
🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA-PRO/SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA-PRO/SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-PRO/SP)
📺 VAR: Gleika Oliveira Pinheiro (FIFA/PA)
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