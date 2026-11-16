Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Brasil x Peru: onde assistir e horário do amistoso sub-20

Seleção Brasileira, do técnico Paulo Victor, ostenta dez jogos de invencibilidade

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/11/2026 15:29
Favorite o Lance! no Google
Brasil x Peru farão amistoso sub-20
Brasil x Peru farão amistoso sub-20 (Arte: Lance!)

A Seleção Brasileira Sub-20 volta a campo nesta segunda-feira (16), às 20h (de Brasília), para novo amistoso contra o Peru, no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. O duelo segue o calendário de preparação para o Sul-Americano da categoria, em janeiro de 2027. A partida terá transmissão da TNT Sports, no YouTube.

+ Uefa anuncia apoio a Philippe Diallo contra Infantino em eleição na Fifa

Este será o segundo encontro entre as equipes na Data Fifa de novembro. No primeiro, na última sexta-feira (13), o Brasil venceu os peruanos por 2 a 0, com gols de Vitão e Riquelme.

continua após a publicidade

Técnico da equipe, Paulo Victor ostenta ótima sequência à frente da Amarelinha. Agora, são nove vitórias e um empate nos últimos dez confrontos. Foram compromissos contra Paraguai, Chile, Bolívia, Dinamarca, Estados Unidos, México e Peru.

O trabalho recente foi muito elogiado pelo treinador, que vê o grupo cada vez mais sólido.

— O melhor de tudo, para mim, foi que este foi o décimo jogo de preparação e o primeiro em que encontramos este contexto, que seguramente vamos enfrentar na competição. Do ponto de vista tático, foi excelente para completar nossa preparação. Nos dá ferramentas para aprender a lidar com este tipo de bloco e encontrar soluções para entrar nas defesas — disse.

continua após a publicidade
Brasil Sub-20, seleção brasileira de futebol, elenco em amarelo e azul posando para foto de grupo no estádio.
Seleção Brasileira Sub-20 em amistoso contra o Peru (Foto: Divulgação/CBF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X PERU

🏆 Amistoso Internacional
📆 Data e horário: segunda-feira, 16 de novembro de 2026, às 20 (de Brasília);
📍 Local: Mangueirão, em Belém-PA
📺 Onde assistir: TNT Sports
🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA-PRO/SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA-PRO/SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-PRO/SP)
📺 VAR: Gleika Oliveira Pinheiro (FIFA/PA)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogador em treino pelo Fluminense, visto em perfil lateral, usando camisa verde e colete branco.

Fluminense

Fluminense: Lanús mira Cano, mas atacante quer ficar no Brasil

Há 2 minutos
Raniele, em coletiva de imprensa, sentado com microfone à frente; troféu na mesa e patrocinadores ao fundo.

Corinthians

Raniele detona rumores sobre Memphis e defende elenco do Corinthians

Há 18 minutos
Mateo Peralta, do Danubio, acertou com o Botafogo para 2027

Botafogo

Novo reforço do Botafogo, Peralta faz golaço em jogo no Uruguai; veja vídeo

Há 1 hora
Fabiano, sub-20 do Palmeiras

Palmeiras

Após hat-trick, Fabiano celebra momento no Palmeiras e destaca apoio do elenco profissional

Há 1 hora
Julio César durante trabalho no Corinthians

Corinthians

Gerente de futebol Corinthians detona STJD após punição de Yuri Alberto

Há 2 horas
Yuri Alberto, camisa listrada, recebe cartão vermelho do árbitro durante partida.

Corinthians

STJD nega recurso do Corinthians e mantém suspensão de Yuri Alberto

Há 2 horas