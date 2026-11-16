Por que Ancelotti não comanda o Brasil contra Singapura? Entenda!
Técnico não estará à beira do gramado
O técnico Carlo Ancelotti não estará à beira do gramado no último jogo da Seleção Brasileira em 2026. Além dele, o atacante Raphinha também não está à disposição da equipe para o amistoso contra Singapura.
Isso porque os dois foram expulsos no últimos sábado (14), contra o Japão. O amistoso foi considerado uma partida oficial e, por conta disso, rende suspensão para os jogos seguintes.
Sendo assim, a Seleção Brasileira não contará com Carlo Ancelotti à beira do campo e a equipe não poderá contar com Raphinha.
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Quem comanda a Seleção Brasileira sem Ancelotti?
Sem Carlo Ancelotti, os jogadores da Seleção Brasileira receberão instruções do auxiliar técnico Francesco Mauri, braço direito do italiano. Além disso, o treinador manterá contato direto com Juan, coordenador técnico do Brasil.
– É fato que não estarei no banco, Francesco que tem um bom idioma comparado aos outros, dará instruções. Depois vou ter conexão com Juan do camarote – explicou Carlo Ancelotti em entrevista coletiva.
Quem joga no lugar de Raphinha?
Sem poder contar com Raphinha, suspenso, o treinador definiu a escalação da Seleção com Endrick formando o ataque ao lado de Estêvão e Vini Jr.
Na atividade desta segunda, Ancelotti treinou seis mudanças em relação à equipe que perdeu para o Japão por 3 a 2 no sábado. As alterações passam por todos os setores, incluindo o gol — Lucas Perri deve ser o titular diante de Singapura.
Outra mudança importante é no meio-campo. Com a recuperação de Rayan, o técnico vai poder testar o ex-atacante do Vasco como meia-esquerda, algo que Ancelotti queria ter feito ainda no amistoso de sábado.
— Vamos testar Rayan nessa posição, acho que ele tem todas as características necessárias para jogar bem nessa posição, para dar cobertura a nível defensivo para Vini Jr na frente. Tem estrutura física e qualidade — considerou o técnico, em entrevista coletiva concedida mais cedo.
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