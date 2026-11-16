Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Por que Ancelotti não comanda o Brasil contra Singapura? Entenda!

Técnico não estará à beira do gramado

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
16/11/2026 09:12
Favorite o Lance! no Google
Carlo Ancelotti em coletiva de imprensa com a Seleção em Singapura
Carlo Ancelotti em coletiva de imprensa com a Seleção em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O técnico Carlo Ancelotti não estará à beira do gramado no último jogo da Seleção Brasileira em 2026. Além dele, o atacante Raphinha também não está à disposição da equipe para o amistoso contra Singapura.

Isso porque os dois foram expulsos no últimos sábado (14), contra o Japão. O amistoso foi considerado uma partida oficial e, por conta disso, rende suspensão para os jogos seguintes.

continua após a publicidade

Sendo assim, a Seleção Brasileira não contará com Carlo Ancelotti à beira do campo e a equipe não poderá contar com Raphinha.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quem comanda a Seleção Brasileira sem Ancelotti?

Sem Carlo Ancelotti, os jogadores da Seleção Brasileira receberão instruções do auxiliar técnico Francesco Mauri, braço direito do italiano. Além disso, o treinador manterá contato direto com Juan, coordenador técnico do Brasil.

– É fato que não estarei no banco, Francesco que tem um bom idioma comparado aos outros, dará instruções. Depois vou ter conexão com Juan do camarote – explicou Carlo Ancelotti em entrevista coletiva.

continua após a publicidade
Carlo Ancelotti comandou nesta segunda-feira (16) o último treino do Brasil na temporada
Carlo Ancelotti comandou nesta segunda-feira (16) o último treino do Brasil na temporada (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Quem joga no lugar de Raphinha?

Sem poder contar com Raphinha, suspenso, o treinador definiu a escalação da Seleção com Endrick formando o ataque ao lado de Estêvão e Vini Jr.

Na atividade desta segunda, Ancelotti treinou seis mudanças em relação à equipe que perdeu para o Japão por 3 a 2 no sábado. As alterações passam por todos os setores, incluindo o gol — Lucas Perri deve ser o titular diante de Singapura.

continua após a publicidade

Outra mudança importante é no meio-campo. Com a recuperação de Rayan, o técnico vai poder testar o ex-atacante do Vasco como meia-esquerda, algo que Ancelotti queria ter feito ainda no amistoso de sábado.

— Vamos testar Rayan nessa posição, acho que ele tem todas as características necessárias para jogar bem nessa posição, para dar cobertura a nível defensivo para Vini Jr na frente. Tem estrutura física e qualidade — considerou o técnico, em entrevista coletiva concedida mais cedo.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Vinícius Jr. em coletiva da Seleção Brasileira

Seleção Brasileira

Vini Jr. admite queda após baque na Copa: 'Treinei menos'

Há 31 minutos
Carlo Ancelotti comandou nesta segunda-feira (16) o último treino do Brasil na temporada

Seleção Brasileira

Escalação: Ancelotti define Seleção com Rayan no meio e Endrick no ataque

Há 50 minutos
Carlo Ancelotti em coletiva de imprensa com a Seleção em Singapura

Seleção Brasileira

Ancelotti reconhece 'trabalho insuficiente' na Seleção, mas rebate Romário

Há 1 hora
Ancelotti dirige treino da seleção brasileira em Singapura

Colunas

Coluna do Dudu: Ancelotti precisa de tempo, e o Brasil de um novo protagonista

Há 2 horas
Jogador da seleção brasileira nº7 aponta durante a partida, com o banco de reservas ao fundo.

Fora de Campo

Jornalista detona postura de Vini Jr em Brasil x Japão: 'Não pode'

Há 13 horas
Endrick com a camisa 9 da Seleção Brasileira

Fora de Campo

Atitude de Endrick em Brasil x Japão choca internautas: 'Não é a primeira vez'

Há 15 horas