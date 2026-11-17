Com uma série de mudanças, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação da Seleção para o último amistoso do ano. O Brasil encara Singapura a partir das 7h (de Brasília) desta terça-feira (17) tentando afastar um pouco a má impressão deixada na partida de sábado (14), quando perdeu para o Japão no mesmo Estádio Nacional de Singapura.

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Sem Raphinha, suspenso, Ancelotti vai dar chance para Endrick entre os titulares. Ele irá formar o ataque ao lado de Estêvão e Vini Jr. Outro atacante que vai para o jogo é Rayan, mas em posição diferente: o ex-Vasco vai atuar como meia pelo lado esquerdo. O técnico considera que o jogador pode ajudar Vinicius Jr por aquele lado de campo, sobretudo no auxílio à marcação.

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Diante de Singapura, um dos adversários mais fracos de toda a história da Seleção, o Brasil também terá novidades em todo o setor defensivo e no meio-campo.

Assim, a escalação da Seleção terá Lucas Perri; Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; João Gomes, Bruno Guimarães e Rayan; Estevão, Endrick e Vini Jr.

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Expulso nos minutos finais do jogo de sábado, Carlo Ancelotti não poderá ficar à beira do campo. O auxiliar Francesco Mauri será o responsável por orientar os jogadores.

A tendência é que o Brasil tenha uma série de mudanças no decorrer do jogo com Singapura. Isso porque Ancelotti já avisou que esta Data Fifa será a última para testes, ao menos maiores. A partir de março de 2027, o técnico pretende voltar a convocar uma Seleção mais forte, para começar a consolidar o time para o início da disputa das Eliminatórias, marcado para o segundo semestre.

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Vestário do Brasil antes do último amistoso do time na temporada (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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