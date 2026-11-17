Veja os gols da vitória elástica do Brasil sobre Singapura
Partida teve caráter amistoso
A Seleção Brasileira venceu Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17), em jogo de caráter amistoso. A equipe treinada por Carlo Ancelotti não contou com o italiano e tampouco com Raphinha, pois ambos foram expulsos contra o Japão, na partida anterior. Os adversários ocupam a 149ª posição no ranking da Fifa.
➡️Romário responde Ancelotti e detona trabalho do técnico na Seleção
Os gols foram marcados por Vinicius Júnior (três vezes), Endrick, Estêvão, Rayan e Raoul Suhaimi (contra).
Veja os gols da partida:
Como foi Brasil 7 a 0 Singapura
Vini Jr faz hat-trick e Endrick amplia no primeiro tempo
Sem nenhuma dificuldade imposta por Singapura, a 149ª colocada no ranking da Fifa, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo em ritmo de treino. Com Bruno Guimarães distribuindo o jogo no meio, Estêvão aberto pela direita e Vini Jr pela esquerda, o Brasil passeou em campo. Há de se destacar o time solidário, com muitas trocas de passes e nenhuma vaidade para chutar a gol, algo que era fácil. Vini Jr marcou três vezes e Endrick deixou o dele. Rayan e Estêvão também chegaram a marcar, mas os gols foram anulados por impedimento e falta.
Brasil muda no segundo tempo, mas mantém ritmo e goleia
A Seleção Brasileira voltou igual para o segundo, mas aos poucos o auxiliar Francesco Mauri — que substituiu o suspenso Carlo Ancelotti, que assistiu de camarote — mudou bastante o time.
Mais LANCE!
Vini Jr. avalia vitória do Brasil sobre Singapura: 'Poderia ter feito mais'
O atacante marcou três gols na goleada brasileira
Estrangeiros reagem à atuação de Estevão em goleada: 'Não vai'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Europeus reagem à ausência de Raphinha em Brasil x Singapura: 'Não precisa'
Jogador recebeu cartão vermelho contra o Japão
Torcida do Flamengo reage à atuação de João Gomes em goleada: 'Não existe'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Lance de Endrick vira assunto em Brasil x Singapura: 'Novamente'
Torcedores recordaram momento da Copa do Mundo
Cléber Xavier revela bastidores da eliminação do Brasil na Copa de 2022
Ex-auxiliar de Tite relembra reação após derrota para a Croácia e destaca cena marcante no voo de volta ao país.
Seleção faz dez gols, sete deles contam, e massacra Singapura
Jogo no Estádio Nacional de Singapura encerra temporada para o time de Ancelotti
Escalação: Ancelotti confirma mudanças na Seleção diante de Singapura; veja time
Jogo desta terça-feira é o último do Brasil na temporada
Cria do Vasco empolga torcida com hat-trick na Seleção sub-20: 'Pedindo passagem'
Andrey Fernandes marcou três gols na goleada por 9 a 0 sobre o Peru, em Belém
Joias de Vasco e Santos dão show em goleada impiedosa do Brasil sobre o Peru
Seleção Sub-20 vai cheia de confiança para o Sul-Americano, em janeiro, na Colômbia
Romário responde Ancelotti e detona trabalho do técnico na Seleção
Baixinho rebateu fala do treinador e voltou a pedir sua saída do cargo
Ex-artilheiro fala do calor em Singapura: 'Não conseguimos achar o ar'
Atacante desbravou o futebol em Singapura
Brasil x Peru: onde assistir e horário do amistoso sub-20
Seleção Brasileira, do técnico Paulo Victor, ostenta dez jogos de invencibilidade
Ex-auxiliar de Tite critica falta de continuidade na Seleção: 'A preparação não foi bem feita'
Cléber Xavier faz balanço dos sete anos na equipe nacional, compara as gerações de 2018 e 2022 e avalia o trabalho de Ancelotti para os próximos Mundiais
Ancelotti volta a elogiar Bontempo e cita renovação da Seleção com os jovens
Técnico da Amarelinha concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (16) e planeja mudanças para o jogo contra Singapura
Por que Ancelotti não comanda o Brasil contra Singapura? Entenda!
Técnico não estará à beira do gramado
Vini Jr. admite queda após baque na Copa: 'Treinei menos'
Atacante marcou dois gols contra o Japão
Escalação: Ancelotti define Seleção com Rayan no meio e Endrick no ataque
Técnico prepara mudanças para último amistoso do Brasil na temporada
Ancelotti reconhece 'trabalho insuficiente' na Seleção, mas rebate Romário
Treinador afirma que 'precisa fazer mais' e que tetracampeão 'fala muito'