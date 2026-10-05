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CBF confirma datas e horários dos amistosos contra Japão e Singapura

Seleção Brasileira enfrentará Japão e Singapura em novembro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 18:17
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Estêvão é celebrado ao abrir o placar para o Brasil contra a Índia
Estêvão é celebrado ao abrir o placar para o Brasil contra a Índia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A CBF confirmou as datas e os horários dos próximos amistosos da Seleção Brasileira. O Brasil enfrentará Japão e Singapura durante a Data Fifa de novembro, em partidas que serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.

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O primeiro compromisso será contra o Japão, no dia 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília). Três dias depois, em 17 de novembro, a Seleção Brasileira encara Singapura, às 7h.

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Brasil volta a campo em novembro

Os dois confrontos serão os próximos compromissos da equipe comandada por Carlo Ancelotti após a sequência de amistosos de outubro. Nesta Data Fifa, o Brasil enfrentou a Austrália em duas oportunidades e encerrou a programação com uma goleada por 4 a 0 sobre a Índia, no último sábado (3).

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A partida contra o Japão será o primeiro desafio da Seleção em novembro. Na sequência, a equipe brasileira terá Singapura pela frente, encerrando a Data Fifa.

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Confira a programação do Brasil

  • 14 de novembro: Brasil x Japão — 7h15 (de Brasília)
  • 17 de novembro: Brasil x Singapura — 7h (de Brasília)
  • Local: Estádio Nacional de Singapura
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