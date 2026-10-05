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Fim da Data Fifa! Quando volta o Brasileirão?

Clássico entre Santos e Flamengo é destaque do retorno do Campeonato Brasileiro

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 09:05
Atualizado há 47 minutos
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Neymar em ação contra o Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar em ação contra o Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Paralisado por 16 dias, o Brasileirão finalmente retorna nesta quarta-feira (7). O calendário do futebol brasileiro, e de todas as grandes ligas mundiais, ficou paralisado por causa da nova "Super Data Fifa", em que as principais seleções do mundo jogaram amistosos e compromissos da Nations League. A Seleção Brasileira fez dois amistosos contra a Austrália e um contra a Índia.

Neste período, apenas dois jogos do Brasileirão aconteceram. O Santos enfrentou e venceu o São Paulo no Morumbi, e o Galo venceu o Bragantino na Arena MRV, pela 21ª rodada do campeonato, que estava em atraso para essas equipes.

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Agora o Brasileirão retoma seus compromissos na 29ª rodada. Confira os jogos, data e horários.

📆29ª rodada do Brasileirão

QUARTA-FEIRA - 07/10

  1. Remo x Grêmio (19h30)
  2. Bragantino x Mirassol (19h30)
  3. Internacional x Corinthians (19h30)
  4. Vitória x Chapecoense (20h)
  5. Botafogo x Vasco (20h30)
  6. Cruzeiro x São Paulo (21h30)

QUINTA-FEIRA - 08/10

  • Santos x Flamengo (19h30)
  • Athletico-PR x Atlético-MG (20h)
  • Fluminense x Coritiba (21h30)
  • Palmeiras x Bahia (21h30)

➡️ Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (05/10/2026)

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