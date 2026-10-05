Fim da Data Fifa! Quando volta o Brasileirão?
Clássico entre Santos e Flamengo é destaque do retorno do Campeonato Brasileiro
Paralisado por 16 dias, o Brasileirão finalmente retorna nesta quarta-feira (7). O calendário do futebol brasileiro, e de todas as grandes ligas mundiais, ficou paralisado por causa da nova "Super Data Fifa", em que as principais seleções do mundo jogaram amistosos e compromissos da Nations League. A Seleção Brasileira fez dois amistosos contra a Austrália e um contra a Índia.
Neste período, apenas dois jogos do Brasileirão aconteceram. O Santos enfrentou e venceu o São Paulo no Morumbi, e o Galo venceu o Bragantino na Arena MRV, pela 21ª rodada do campeonato, que estava em atraso para essas equipes.
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Agora o Brasileirão retoma seus compromissos na 29ª rodada. Confira os jogos, data e horários.
📆29ª rodada do Brasileirão
QUARTA-FEIRA - 07/10
- Remo x Grêmio (19h30)
- Bragantino x Mirassol (19h30)
- Internacional x Corinthians (19h30)
- Vitória x Chapecoense (20h)
- Botafogo x Vasco (20h30)
- Cruzeiro x São Paulo (21h30)
QUINTA-FEIRA - 08/10
- Santos x Flamengo (19h30)
- Athletico-PR x Atlético-MG (20h)
- Fluminense x Coritiba (21h30)
- Palmeiras x Bahia (21h30)
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