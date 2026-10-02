Índia x Brasil: onde assistir, horário e escalações
Seleção Brasileira encerra a Data Fifa contra a Índia, neste sábado (03)
Índia e Brasil se enfrentam neste sábado (3), às 11h (de Brasília), no Estádio Salt Lake, em Calcutá, em amistoso internacional. A partida encerra a sequência de compromissos da Seleção Brasileira nesta Data Fifa e faz parte da preparação para o próximo ciclo de Copa do Mundo. O confronto será o primeiro da história entre as duas seleções. A transmissão fica por conta da TV Globo, SporTV e Ge TV, no YouTube. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️Clique para assistir no Sportv
Antes de viajar para a Índia, o Brasil enfrentou a Austrália duas vezes. No primeiro duelo, as equipes empataram por 1 a 1, com gol de Rayan nos minutos finais. No segundo encontro, a Seleção Brasileira venceu por 4 a 2.
Para o último amistoso da Data Fifa, Carlo Ancelotti deve fazer mudanças na equipe titular. Pedro Morisco é cotado para começar no gol, enquanto Endrick aparece como favorito para comandar o ataque. Raphinha, que sofreu um edema na coxa, foi cortado da partida.
Ficha do jogo
Prováveis escalações de Índia x Brasil
Índia: Gurpreet Singh Sandhu; Asish Rai, Anwar Ali, Rahul Bheke e Akash Sangwan; Jeakson Singh, Apuia, Brandon Fernandes e Lallianzuala Chhangte; Liston Colaco e Manvir Singh.
Técnico: Manolo Márquez.
Brasil: Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo, Bruno Guimarães e Andrey Santos; Estevão, Endrick e Vinícius Júnior.
Técnico: Carlo Ancelotti.
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Brasil encerra sequência de amistosos
O duelo com a Índia será o último compromisso do Brasil nesta Data Fifa. A Seleção enfrentou a Austrália duas vezes antes de viajar para Calcutá e chega ao confronto com uma vitória e um empate na sequência.
Ancelotti aproveitou os amistosos para testar diferentes formações e jogadores. Contra a Índia, o treinador deve novamente promover alterações na equipe, dando oportunidade a atletas que ainda buscam espaço no time titular.
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