Brasil Sub-15 goleia o Uruguai em preparação ao Sul-Americano Joias de São Paulo, Palmeiras, Vitória e Internacional marcam para a Seleção

Com gols de Lucas Jorge (São Paulo), Enzo (Palmeiras), Sandro (Vitória) e Kelwin (Internacional), o Brasil Sub-15 goleou o Uruguai por 4 a 0 nesta quarta-feira (19), em jogo disputado no CT da Seleção Brasileira, na Granja Comary, em Teresópolis. Este foi o primeiro dos dois amistosos entre as equipes, que voltam a se enfrentar no mesmo local no próximo sábado (22).

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O grupo de 25 jogadores está reunido na Granja Comary há uma semana em preparação à Liga Evolução, o Sul-Americano da categoria, que será disputado no próximo mês, no Paraguai. Campeão da primeira edição da Copa do Brasil Sub-15, ao vencer o Palmeiras por 3 a 1 na decisão no início deste mês, o Inter foi quem mais cedeu atletas para esta fase de preparação, seis.

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Nesta quarta-feira, a Seleção entrou em campo com Arthur; Enzo, Maurício, Guilherme Borges e Gustavo Galan; Lucas Jorge, Splichal e Gabriel Keven; Gabriel Leite, Kauã Lucas e Samuell. O amistoso com o Uruguai teve substituições livres, o que fez com que o técnico Guilherme Dalla Dea promovesse mudanças em bloco ainda no primeiro tempo.

O placar foi aberto por Lucas Jorge logo aos 9 minutos, mas daí até o intervalo o Brasil não conseguiu mais impor o jogo. A situação mudou nos 49 minutos finais, quando a Seleção dominou a partida. Enzo, logo no primeiro minuto, ampliou o marcador ao ver o goleiro adiantado; Sandro fez o dele na sequência, e Kelwin fechou o placar no último lance.

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O resultado desta quarta-feira é promissor porque o Brasil Sub-15 já vinha de duas goleadas: no mês passado, a Seleção de base bateu o Chile, fora de casa, com goleadas por 8 a 1 e 4 a 2.

Seleção Sub-15 venceu mais uma em preparação para o Sul-Americano (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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