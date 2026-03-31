Brasil reencontra Croácia em jogo que define lista de Ancelotti para a Copa

Quis o destino que o último teste da Seleção antes da definição da lista de convocados para a Copa do Mundo seja diante do mesmo adversário que tirou o Brasil do último Mundial. E, ainda que não se possa chamar de revanche o amistoso desta terça-feira (31) entre Brasil e Croácia, às 21h (de Brasília), o jogo será decisivo para as pretensões de jogadores que ainda não garantiram vaga entre os 26 escolhidos por Carlo Ancelotti.

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➡️Brasil x Croácia: saiba onde assistir

Na segunda-feira, véspera do jogo, Ancelotti disse que tem a lista de convocados e até mesmo o time titular para a estreia na Copa do Mundo "bastante definidos". Dessa afirmação, há uma certeza e uma dúvida. A certeza: o Brasil que entrará em campo diante do Marrocos, em 13 de junho, será muito diferente daquele que vai enfrentar a Croácia nesta terça. A dúvida é sobre quantos dos que jogarão em Orlando nesta noite efetivamente estarão entre os convocados.

Isso porque, diante da Croácia, Ancelotti irá escalar o décimo time diferente em dez jogos até aqui como técnico da Seleção. Não se trata exatamente de dúvidas, mas de necessidades impostas pela sequência de lesões.

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— O objetivo desses jogos contra a França e a Croácia era testar a equipe titular. Mas a equipe titular não está, porque tivemos muita lesões. Então, temos aproveitado para testar jogadores, como Léo Pereira, como Danilo (do Botafogo), como Gabriel Sara —, considerou Ancelotti.

Desses, ao menos dois devem iniciar a partida contra os croatas. Léo Pereira, que já fora titular diante da França, poderá compor a zaga com Marquinhos, que retorna após sentir lesão. E Danilo tem boas chances de ser o companheiro de Casemiro no meio-campo. Mais do que vestir mais uma vez a camisa do Brasil, o duelo com a Croácia será uma chance de ouro para os novatos mostrarem que merecem estar na lista final para a Copa do Mundo.

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Brasil e Croácia é a última chance para "novatos" buscarem vaga na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X CROÁCIA

AMISTOSO INTERNACIONAL

📆 Data e horário: terça-feira, 31 de março de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e GETV

🟨 Árbitro: Armando Villarreal (EUA).

🚩 Assistentes: Ryan Graves (EUA) e Kali Smith (EUA).

🖥️ VAR: Michael Radchuk (EUA).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Ederson; Danilo (Ibañez), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo Santos (Andrey Santos); Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinicius Jr.

CROÁCIA (Técnico: Zlatko Dalic)

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Erlic e Sosa; Modric, Majer e Pasalic; Perisic, Kramaric e Budimir.

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