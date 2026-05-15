Comerciantes celebram venda de figurinhas da Copa, que também é sucesso online

Colecionar o álbum da Copa do Mundo é uma prática muito comum entre os brasileiros. E, mesmo com o aumento no preço dos pacotinhos em 2026, as vendas têm sido um sucesso. O Lance! entrevistou comerciantes, que analisaram as primeiras duas semanas de venda de figurinhas da Copa.

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A visão dos comerciantes

O Lance! entrevistou vendedores em São Paulo e no Rio de Janeiro para entender como as vendas estão funcionando. Para Maysa Vasquez, gerente de uma loja física da Panini, na Barra da Tijuca, as últimas semanas estão "uma loucura".

— A demanda está uma loucura. A gente já vinha se preparando desde o ano passado. Desde que a Panini anunciou novamente, já sabíamos dos prazos, então foi um trabalho de preparação psicológica e estrutural. Tivemos até que contratar mais pessoas, porque a movimentação em torno da Copa é muito grande. É um evento que marca o ano inteiro para a gente. O movimento e o faturamento superaram as expectativas. Não trabalho diretamente com os números financeiros, mas posso afirmar que a diferença é muito grande - afirmou Maysa.

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A vendedora também afirmou que não existe uma faixa etária específica em busca dos colecionáveis, pessoas de todos os tipos e idades querem completar seus álbuns.

— O público é muito variado. Vai desde crianças até idosos. Aqui na unidade da Barra, por exemplo, recebemos muitos turistas também. Tem muitas famílias vindo pela primeira vez com os filhos, todos muito empolgados. Não dá para dizer que tem mais crianças ou mais adultos, porque realmente vem gente de todo tipo - completou Maisa.

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Loja da Panini na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (Foto: Leonardo Damico/Lance!)

Os preços atrapalharam?

Em São Paulo, Paulo Ferreira, dono de uma banca de jornal há 12 anos, também concedeu uma entrevista ao Lance!. O jornaleiro comentou sobre o preço das figurinhas e do álbum, que aumentou de forma significativa quando comparado com os últimos anos. Agora, os álbuns de capa dura custam R$ 80,00 enquanto os de brochura custam R$ 25,00 e os pacotes, que embalam sete cromos cada, custam R$ 7,00.

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— Olha, muita gente comenta, sim, sobre o preço. Principalmente famílias que compravam várias figurinhas de uma vez nas outras Copas. Tem cliente levando menos pacotinhos por vez que vem aqui. Ao mesmo tempo, a procura continua muito forte, porque Copa do Mundo mexe muito com o povo. Da criança ao adulto, todo mundo acaba querendo completar o álbum - confirmou o banqueiro.

Busca pelas figurinhas da Copa é sucesso também online

O início das vendas das figurinhas da Copa de 2026 provocou aumento nas buscas online relacionadas a marcas de conveniência, delivery e fast food, segundo levantamento realizado pela Tunad, empresa de inteligência de mídia e engajamento de marcas.

A pesquisa analisou dados entre 3 de abril e 5 de maio e apontou crescimento no interesse por empresas como iFood, OXXO, McDonald's, 99 Food e Keeta logo após o início das vendas, em 1º de maio. O estudo identificou que o impacto não ficou restrito ao dia do lançamento, já que todas as marcas mantiveram níveis de busca acima da média nos dias seguintes.

Entre os maiores crescimentos proporcionais, a 99 Food registrou alta de 90,8% nas buscas, enquanto o OXXO teve avanço de 72,7%. O McDonald's liderou em volume absoluto, com aumento de cerca de 847 mil buscas no período analisado. Segundo a pesquisa, o comportamento indica que grandes eventos populares podem influenciar o consumo e ampliar a procura por serviços ligados à conveniência, alimentação rápida e entregas, especialmente em momentos de alta circulação e busca imediata por produtos relacionados ao evento.

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