Teste final: Ancelotti acompanhará Athletico x Flamengo na véspera da convocação
Partida na Arena da Baixada será disputada neste domingo, um dia antes do anúncio da lista oficial da Seleção para a Copa
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Na véspera da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti acompanhará Athletico x Flamengo, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). A partida, neste domingo (17), será a última oportunidade para jogadores como Léo Pereira e Pedro convencerem o treinador italiano de que merecem uma vaga no Mundial.
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Sete nomes do Flamengo estão na pré-lista de Ancelotti: Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Samuel Lino e Pedro. A convocação será no dia 18 de maio, em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ).
Ancelotti, que vem cumprindo agenda em jogos do futebol brasileiro, estará acompanhado de Rodrigo Caetano, coordenador-geral das Seleções Masculinas da CBF. Essa, inclusive, será a primeira visita do treinador à capital paranaense. A bola rola às 19h30 (de Brasília), pela 16ª rodada do Brasileirão.
Jogadores do Flamengo no radar da Seleção Brasileira
Esse será o segundo jogo em 12 dias que Carlo Ancelotti acompanhará in loco envolvendo o Flamengo. Anteriormente, o treinador esteve no Maracanã e assistiu ao empate amargo em 2 a 2 da equipe rubro-negra.
Dos nomes do Flamengo na pré-lista da Seleção, apenas Paquetá ficou fora dos últimos jogos por conta de lesão e ainda é dúvida para a partida deste domingo.
Cenário de convocação
Dos nomes citados, quatro brigam fortemente pelas vagas, sendo um já praticamente garantido: o zagueiro Danilo. Além dele, Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá têm grandes chances de estar na lista final da Seleção Brasileira.
Entre Léo Ortiz, Pedro e Samuel Lino, o mais forte nas discussões populares sobre convocação é o camisa 9. O atacante ainda não trabalhou diretamente com Ancelotti, já que, quando seria convocado, acabou ficando fora por conta de uma lesão. Ainda assim, não é segredo que o artilheiro do Flamengo é muito bem avaliado pelo treinador.
Já Samuel Lino e Léo Ortiz aparecem um pouco mais distantes dessa possibilidade. O zagueiro, inclusive, vem recuperando a boa fase e foi muito bem contra o Grêmio, tanto defensivamente quanto ofensivamente, contribuindo diretamente para o gol rubro-negro.
Lino também teve boa atuação na partida, mas vive um momento de altos e baixos, sem conseguir manter uma sequência regular de desempenho.
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Última chance para buscar vaga
Após a eliminação na Copa do Brasil e um desempenho abaixo do esperado, jogadores como Pedro e Alex Sandro não deixaram boa impressão às vésperas da convocação. A dupla terá, neste domingo, a última oportunidade para mostrar ao treinador italiano que merece estar no Mundial.
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Dos dois, Alex Sandro é quem aparece com a vaga mais encaminhada. Apesar do momento abaixo com a camisa rubro-negra, o lateral é cotado para ser titular da Seleção Brasileira pelo lado esquerdo. Já Pedro corre mais por fora e enfrenta forte concorrência de nomes como Igor Thiago, Endrick e João Pedro.
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