Brasil x Croácia: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso
Seleção encerra Data Fifa com amistoso em Orlando
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Brasil e Croácia fazem nesta terça-feira (31) o último amistoso antes de Carlo Ancelotti definir a Seleção que irá para a Copa do Mundo. As duas equipes se enfrentam em Orlando (EUA) a partir das 21h (de Brasília). O jogo terá transmissão da TV Globo, do SporTV e da GETV.
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Nessa segunda-feira, véspera da partida, Ancelotti comandou o último treino da Seleção, mas como de hábito fechou a atividade e não deu indicativo do time que irá a campo. É certo, porém, que ele terá mudanças em relação à equipe que alinhou contra a França, na semana passada.
Entre as alterações, Luiz Henrique deve ganhar a vaga de Raphinha no ataque, e Danilo pode começar na lateral direita. Ele disputa vaga com Ibañez. As mudanças são necessárias porque o atacante do Barcelona e o lateral da Roma foram cortados por causa de lesões.
Na zaga, o capitão Marquinhos retorna contra a Croácia e compõe a defesa do Brasil com Léo Pereira. Assim, Bremer deve voltar ao banco.
Ficha do jogo
Tudo sobre Brasil x Croácia (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
BRASIL X CROÁCIA
AMISTOSO INTERNACIONAL
📆 Data e horário: terça-feira, 31 de março de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e GETV
🟨 Árbitro: Não informado.
🚩 Assistentes: Não informado.
🖥️ VAR: Não informado.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
Ederson; Danilo (Ibañez), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo Santos (Andrey Santos); Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinicius Jr.
CROÁCIA (Técnico: Zlatko Dalić)
Livakovic; Stanisic, Sutalo, Erlic e Sosa; Modric, Majer e Pasalic; Perisic, Kramaric e Budimir.
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