A CBF informou que os ingressos para o amistoso do Brasil com o Panamá, em 31 de maio, no Maracanã, foram esgotados ainda na quinta-feira (14), poucas horas após o início das vendas. A comercialização dos bilhetes foi feita de forma exclusivamente online e gerou muitas reclamações.

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A venda das entradas foi realizada em duas etapas. Na quarta-feira, um lote com 16 mil ingressos foi disponibilizado em pré-venda para clientes do Itaú, um dos patrocinadores da Seleção Brasileira, e esgotou em cerca de uma hora. Na quinta, o restante da carga — cujo total não foi informado — passou a ser vendido para o público em geral.

Vale ressaltar que, por força de lei, jogos no Rio de Janeiro precisam prever um percentual de ingressos para quem tem direito à gratuidade. No Maracanã, há ainda a questão envolvida com proprietários de cadeiras cativas.

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Ainda assim, dezenas de milhares de ingressos para Brasil x Panamá foram colocados à venda na quinta-feira, envolvendo um processo de compra que irritou muita gente.

Houve relatos de filas virtuais intermináveis, compras não completadas, problemas com o registro de reconhecimento facial e erros do site, para ficar apenas em alguns. Em nota, a FutebolCard, responsável pelas vendas, informou que "a plataforma apresentou instabilidade pontual em razão do volume excepcional de acessos simultâneos, somado a tentativas automatizadas de compra (bots) identificadas em tempo real".

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Brasil x Panamá irá marcar o encerramento da preparação da Seleção Brasileira em solo nacional. O técnico Carlo Ancelotti, agora de contrato renovado, irá comandar uma série de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, a partir do dia 27. E, um dia depois do amistoso, o grupo de jogadores que irá representar o Brasil na Copa do Mundo irá embarcar em voo fretado para os Estados Unidos.

Atual 33ª colocada no ranking da Fifa, a seleção do Panamá também está classificada para a Copa do Mundo. A equipe integra o Grupo L, ao lado de Inglaterra, Gana e Croácia.

Maracanã receberá último jogo da Seleção antes de grupo embarcar para a Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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