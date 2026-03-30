Em coletiva na manhã desta segunda-feira (30), o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, cravou que Danilo estará na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. O italiano vê no zagueiro do Flamengo um perfil de liderança importante para o elenco da Amarelinha.

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- Danilo é um jogador muito importante, dentro e fora de campo. É certo que estará na lista final de 26 jogadores. Eu gosto dele como caráter, personalidade, como jogador. Pode fazer todas as posições atrás. Entre os nove defensores, estará Danilo - apontou Ancelotti em relação ao jogador do Flamengo.

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Danilo segue com moral elevada na Seleção Brasileira e é presença constante nas convocações de Carlo Ancelotti. No Flamengo, por outro lado, o defensor não tem recebido oportunidades e sequer entrou em campo sob o comando de Leonardo Jardim.

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Na visão do técnico italiano, o experiente defensor pode atuar em várias posições, o que amplia o leque de opções da Seleção Brasileira. Com Filipe Luís, no Flamengo, Danilo atuou majoritariamente como zagueiro.

Danilo sobe para desviar de cabeça contra o Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Leonardo Jardim ainda não deu oportunidades a Danilo no Flamengo

Autor do gol do título da Libertadores do Flamengo em 2025, Danilo ainda não entrou em campo com Leonardo Jardim. Até aqui, o português comandou o Rubro-Negro em três partidas: empate com Fluminense, na final do Campeonato Carioca, e vitórias sobre Cruzeiro e Botafogo, pelo Brasileirão. Em todos, o camisa 13 esteve no banco de reservas, mas não foi acionado.

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Danilo é um dos quatro atletas à disposição de Jardim que ainda não receberam minutos de jogo. Além do defensor, apenas os goleiros Andrew e Dyogo Alves e o meio-campista Nico de la Cruz ainda não entraram em campo com o novo técnico do Flamengo.

O jogador da Seleção Brasileira também não atuou na goleada de 8 a 0 sobre o Madureira, último jogo de Filipe Luís no comando do Flamengo. Assim, Danilo não entra em campo há quatro partidas, sendo a última a derrota para o Lanús na Recopa Sul-Americana, quando foi titular e substituído no primeiro minuto da prorrogação.

Na temporada, o camisa 13 participou de quatro jogos, todos como titular. Além da Recopa, ele atuou em três oportunidades no Campeonato Carioca, contra Madureira, Botafogo e Sampaio Corrêa.

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