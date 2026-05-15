Cristiane Rozeira foi a quarta convidada da Série Vozes da Copa, que traz todos os bastidores das transmissões da Copa do Mundo de 2026 para o leitor do Lance!. A atleta e comentarista vai estar presente na bancada da Globo, cobrindo o Mundial in loco. Durante a entrevista, a jogadora revelou que o hexa é possível apesar da superioridade das outras seleções e onalisou possíveis convocados da Seleção Brasileira e defendeu a presença de Endrick e Neymar na lista final.

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Animada com a oportunidade de participar da cobertura da Copa, Cristiane revelou que recebeu o convite da Globo com surpresa e orgulho. A atacante destacou a importância de levar para a televisão a visão de quem vive o futebol dentro de campo.

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— É uma alegria muito grande. Estar dentro daquela atmosfera de Copa, agora do lado de fora do campo, comentando, é algo especial — afirmou.

Ao lado da jornalista Ana Thaís Matos, Cristiane também ressaltou o peso da representatividade feminina nas transmissões esportivas e celebrou o crescimento do espaço ocupado por mulheres no futebol masculino.

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Sobre a Seleção Brasileira, a atleta pregou cautela, mas demonstrou confiança no potencial do time de Carlo Ancelotti para brigar pelo título mundial.

— Copa é Copa. O Brasil talvez não chegue como o grande favorito, mas tem totais condições de disputar o título — analisou.

Na pauta da convocação, Cristiane destacou a versatilidade de Danilo como um diferencial importante para garantir vaga no elenco. Já sobre outros nomes do Flamengo, ela avaliou que a concorrência no ataque é mais complicada, apesar da boa fase de Pedro.

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A atacante também comentou sobre jovens nomes observados para a Copa, como Endrick, Rayan e João Pedro. Para ela, Endrick merece estar na convocação, inclusive pela experiência que pode adquirir em um Mundial.

— Eu levaria o Endrick. O Brasil já fez isso em 2002 com o Kaká. É um jogador jovem, mas que pode ganhar muita experiência numa Copa — opinou.

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Neymar tem vaga?

Na próxima segunda-feira (18), Carlo Ancelotti vai divulgar a lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Neymar, astro do Santos e do futebol mundial, está pré-convocado, mas é dúvida entre os 26 que vestirão a Amarelinha.

No "Vozes da Copa", Cristiane afirmou que convocaria o camisa 10, mas com uma função diferente da que exerce atualmente no Santos.

— Hoje eu usaria o Neymar mais próximo do gol, como um falso nove. Ele ainda tem uma qualidade técnica absurda e uma leitura de jogo diferente — explicou.

Segundo a atacante, o craque ainda pode ser decisivo mesmo sem estar no auge físico, mas precisaria aceitar uma adaptação tática dentro da equipe.

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Neymar não está confirmado na lista final de Carlo Ancelotti. (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

— Você precisa ter uma conversa muito sincera com ele sobre qual será a função dentro da seleção. O Neymar ainda é um jogador importante e respeitado no futebol mundial — completou.

Além do futebol, Cristiane também abriu o coração ao falar sobre maternidade, rotina intensa no alto rendimento e os desafios de conciliar a carreira com a criação dos filhos ao lado da esposa, Ana Paula Garcia.

— É uma rotina desafiadora, mas muito prazerosa. A cobrança continua sendo por alto nível, e eu sigo tentando entregar o meu melhor — concluiu.

Vozes da Copa

Além da Cristiane Rozeira, Mauro Beting, Galvão Bueno e Neguerê conversaram com o Lance! sobre a Copa do Mundo de 2026. Confira todos os detalhes no Youtube do Lance!