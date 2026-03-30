Ancelotti: 'Tenho a convocação para a lista final da Copa bastante definida'

Na véspera do amistoso com a Croácia, o último do Brasil antes de definir a lista final para a Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que a Seleção "está no caminho certo", independentemente dos resultados dos últimos jogos. O treinador lembrou o excesso de cortes e lesões, que o impediram de colocar em campo o time considerado ideal nesta Data Fifa, mas assegurou que já tem em mente a lista que anunciará para o Mundial, bem como o time titular para a estreia.

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— Este período que estou aqui, este ano, foi um ano positivo. Nos classificamos, primeiro, e depois nos jogos temos feito muita avaliação dos jogadores que eu não conhecia. Agora temos uma ideia muito clara. Eu tenho a escalação bastante definida para o primeiro jogo e também a convocação bastante definida para a lista final —, declarou Ancelotti, em entrevista coletiva concedida em Orlando.

E, durante a entrevista desta segunda-feira, o treinador acabou deixando escapar um dos nomes que irá levar para a Copa do Mundo: o zagueiro/lateral Danilo, do Flamengo.

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— Danilo é um jogador muito importante, dentro e fora de campo. É certo que estará na lista final de 26 jogadores. Eu gosto dele como caráter, personalidade, como jogador —, considerou Ancelotti.

Para o técnico da Seleção, a preparação do Brasil até esta Data Fifa, quando ele irá encerrar tendo comandado o time em dez partidas, foi a adequada.

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— Tem sido um caminho correto. Fizemos alguns jogos muito bons, outros jogos um pouco menos. Eu acho que temos que melhorar, obviamente, mas temos uma ideia bastante clara do que queremos fazer na Copa do Mundo. Estamos a um bom ponto neste caminho, neste processo, e acho que vamos estar preparados para o primeiro jogo da Copa do Mundo. Precisamos de calma, tranquilidade, porque toda a comissão, toda a CBF, está convencida de que estamos no caminho e no ponto corretos.

Outros trechos da entrevista de Carlo Ancelotti na véspera de Brasil x Croácia

Escalação e esquema de jogo para o amistoso

— A escalação não vou dizer, porque não falei com os jogadores (ainda). Vamos fazer algumas mudanças, mas o sistema não vai mudar. Vai ser o mesmo sistema; mais que dizer quatro atacantes, eu diria com uma equipe que trabalha forte na frente.

Bósnia x Itália pela repescagem da Copa do Mundo

— Eu espero que a Itália se classifique para a Copa do Mundo. Amanhã (terça) não vou assistir ao jogo, porque temos que preparar bem o jogo contra a Croácia

Luka Modric

— Modric pode fazer todas as posições dentro do campo, porque é um meia completo. Um meia moderno, um dos melhores jogadores que eu treinei como meio-campista, um profissional espetacular, tem uma paixão tremenda para o futebol. Acho que lhe permite, aos 40 anos, jogar, seguir jogando como um dos melhores meias. Modric é único, no mercado mundial não tem um jogador como o Modric.

Como fazer Vini Jr e Raphinha jogarem o máximo pela Seleção

A Seleção tem Rafinha e Vinícius entre os melhores jogadores do mundo agora, e creio que vão estar entre os melhores jogadores do mundo na Copa do Mundo. O que vamos fazer com eles é que tenham toda a qualidade que estão mostrando agora para o time, para fazer bem na Copa do Mundo. O caráter, a personalidade dos dois jogadores, é muito boa.

Endrick

Obviamente Endrick, como muitos outros, vai ser o futuro da Seleção, sem nenhuma dúvida. Temos jovens para o futuro, muito, muito interessantes. Alguns estão aqui, como Endrick, como Ryan, outros que não parecem tão jovens, Gabriel Sara, muito jovem, Wesley, muito jovem, que jogou uma boa partida contra a França. Então, o futuro da Seleção eu acho que está bem coberto.

Torcedor deve estar preparado para ver um jogo menos bonito da Seleção na Copa?

Acho que os últimos dois Mundiais que o Brasil ganhou (1994 e 2002), ganhou por uma fantástica conexão entre o talento e o aspecto defensivo. Tanto é que Felipão, grande treinador, pôs três centrais na Copa do Mundo de 2002, e Parreira armou uma equipe muito forte em 94, com duas linhas de quatro, para aproveitar o talento de Romário e Bebeto. A história fala muito claro que o Brasil, para ganhar o Mundial, tem que ter talento e defender bem. Não há outra maneira. Eu estou convencido que o Mundial ganha quem sofre menos gols, não quem marca mais. Teve equipes que marcaram 100 gols em um ano (mas não foram campeãs). Não é que eu não goste que me chamem defensivista, mas o trabalho defensivo é muito, muito importante para uma equipe.

Diante da Croácia, Ancelotti fará seu décimo jogo como técnico do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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