Estêvão decide sobre cirurgia e mira protagonismo na Copa de 2030

O atacante Estêvão retornou à Inglaterra no início desta semana para acompanhar de perto a decisão da Copa da Inglaterra entre Chelsea e Manchester City, em Wembley. Além de marcar presença na final, a viagem também tem caráter decisivo para o futuro do jogador, que será novamente avaliado pelo departamento médico dos Blues após a lesão na parte posterior da coxa direita que o afastou dos gramados e encerrou suas chances de disputar a Copa do Mundo.

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A tendência é que os exames realizados pelo clube inglês definam os próximos passos da recuperação do atacante. Inicialmente, Estêvão e seu staff optaram por um tratamento conservador, apostando na possibilidade de evitar um procedimento cirúrgico e acelerar o retorno aos gramados. No entanto, o Chelsea recomendou a realização de cirurgia, entendimento que ganhou força nos últimos dias após o jogador ficar fora da pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

Após a reavaliação em Londres, o atacante retornará ao Brasil para seguir o tratamento. Ainda não há uma definição oficial sobre a necessidade da cirurgia, mas a expectativa é que a posição final seja tomada em conjunto entre o jogador, seus representantes e os profissionais do Chelsea.

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O Lance! apurou que a escolha inicial pelo tratamento conservador tinha relação direta com a esperança de Estêvão em disputar o Mundial. Apesar da gravidade da lesão, o atacante ainda alimentava a expectativa de conseguir se recuperar a tempo de entrar nos planos da Seleção Brasileira. Porém, após a troca de informações entre os departamentos médicos da CBF e do Chelsea, ficou decidido que o jogador sequer integraria a pré-lista de 55 atletas enviada pelo técnico Carlo Ancelotti à Fifa.

Estêvão já tinha consciência, desde os primeiros diagnósticos, de que a participação na Copa era considerada extremamente improvável. Apesar da frustração natural, o jogador recebeu a notícia com maturidade e entendimento de que lesões fazem parte da trajetória de um atleta profissional.

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Mesmo fora do Mundial, Estêvão segue muito prestigiado internamente. O atacante conta com enorme confiança de Carlo Ancelotti, que recentemente renovou contrato com a CBF até a Copa do Mundo de 2030. A avaliação interna é de que o jovem do Chelsea continuará sendo peça importante no processo de renovação da Seleção e tem potencial para assumir protagonismo no próximo ciclo de Copa.

Na atual edição da Copa da Inglaterra, Estêvão disputou três partidas pelo Chelsea, marcou dois gols e distribuiu duas assistências. Já na temporada, o atacante soma 36 jogos, oito gols e quatro assistências, números que reforçam o impacto imediato do brasileiro no futebol europeu, mesmo em meio às dificuldades físicas enfrentadas nos últimos meses.

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Estêvão em ação em Brasil e Senegal(Foto: Ricardo Nogueira/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

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