Ronaldo Fenômeno exalta 'talentos incríveis' da Seleção e elogia Carlo Ancelotti

O treino da Seleção Brasileira desta segunda-feira (30) contou com a presença de Ronaldo Fenômeno, um dos maiores nomes da história do futebol mundial. Campeão das Copas do Mundo de 1994 e 2002, o ex-jogador comentou o amistoso contra a Croácia e destacou a preparação para o Mundial deste ano. Além disso, enalteceu o técnico Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Milan.

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- É muito bom rever a turma toda da Seleção, e eu não diria que o jogo (contra a Croácia) é decisivo. Acho que a preparação está em andamento, a Seleção tem talentos incríveis e um treinador impressionantemente bom. Tenho certeza de que ele vai ajustar os pequenos detalhes que ainda faltam para a Copa do Mundo - disse Ronaldo, em entrevista à "CBF TV".

Ronaldo esteve ao lado de Rivaldo, outro jogador importante na história da Seleção Brasileira, no Camping World Stadium, em Orlando. No local, acompanhou de perto a preparação da equipe e aproveitou para destacar o ambiente.

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- É muito bom ver o ambiente e a harmonia, em um momento de tensão pré-Copa. Bacana ter vindo para sentir isso e passar uma mensagem de otimismo a eles também. Acho que a Seleção Brasileira sempre vai ser favorita, nós sempre temos os melhores jogadores do mundo, eles sabem disso e é importante eles agirem como tal, porque a esperança do povo brasileiro é muito grande em relação aos nossos jogadores - iniciou Ancelotti.

Ronaldo Fenômeno ao lado de Rivaldo em treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

- É bom estar com os jogadores e sentir o comprometimento deles. É bacana dividir as experiências e passar uma certa tranquilidade. Com certeza a Seleção tem coisas para melhorar e sem dúvida vai melhorar. É ir para cima porque é o Brasil, e temos que tentar o nosso melhor para levar o caneco para o Brasil. Estaremos sempre aqui ajudando, apoiando a Seleção, para trazer tranquilidade para que eles possam nos representar muito bem durante a Copa - completou o técnico italiano.

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Amistoso entre Brasil e Croácia

Brasil e Croácia se enfrentam na noite desta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Camping World Stadium. A Canarinho chega pressionada, uma vez que vem de derrota para a França, também nesta Data-Fifa.

Nessa segunda-feira, véspera da partida, Ancelotti comandou o último treino da Seleção, mas como de hábito fechou a atividade e não deu indicativo do time que irá a campo. É certo, porém, que ele terá mudanças em relação à equipe que alinhou contra a França, na semana passada.

Entre as alterações, Luiz Henrique deve ganhar a vaga de Raphinha no ataque, e Danilo pode começar na lateral direita. Ele disputa vaga com Ibañez. As mudanças são necessárias porque o atacante do Barcelona e o lateral da Roma foram cortados por causa de lesões.

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