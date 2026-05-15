Convocação da Seleção Brasileira atrai jornalistas do mundo todo
Carlo Ancelotti anuncia os 26 nomes que representarão o Brasil na Copa do Mundo na segunda-feira (18)
Jornalistas de ao menos 13 países estrangeiros estarão no Rio de Janeiro para acompanhar a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O evento será realizado na próxima segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, e contará com cerca de 700 profissionais de imprensa credenciados, entre veículos nacionais e estrangeiros.
Segundo informações divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol, jornalistas de Inglaterra, Escócia, Rússia, China, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, El Salvador, Argentina, Itália, Espanha, Chile, Bangladesh e Japão participarão da cobertura da convocação comandada pelo técnico Carlo Ancelotti.
A convocação acontecerá em um palco principal com capacidade para mil pessoas, entre convidados, patrocinadores e profissionais de imprensa. A coletiva de imprensa de Ancelotti será realizada em um auditório com capacidade para 340 jornalistas.
Pré-Lista da Seleção Brasileira
O Lance! confirmou, até o momento, 49 nomes na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Confira abaixo a relação.
Goleiros
Alisson (Liverpool)
Bento (Al-Nassr)
Ederson (Fenerbahçe)
Hugo Souza (Corinthians)
Defensores
Alex Sandro (Flamengo)
Alexsandro Ribeiro (Lille)
Bremer (Juventus)
Carlos Augusto (Inter de Milão)
Danilo (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Ibañez (Al-Ahli)
Kaiki Bruno (Cruzeiro)
Léo Ortiz (Flamengo)
Léo Pereira (Flamengo)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (PSG)
Paulo Henrique (Vasco)
Thiago Silva (Porto)
Vitinho (Botafogo)
Vitor Reis (Girona)
Wesley (Roma)
Meio-campo
Andreas Pereira (Palmeiras)
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Danilo (Botafogo)
Fabinho (Al-Ittihad)
Gabriel Sara (Galatasaray)
Gerson (Cruzeiro)
Lucas Paquetá (Flamengo)
Matheus Pereira (Cruzeiro)
Atacantes
Antony (Betis)
Endrick (Lyon)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Igor Jesus (Nottingham Forest)
Igor Thiago (Brentford)
João Pedro (Chelsea)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Neymar (Santos)
Pedro (Flamengo)
Raphinha (Barcelona)
Rayan (Bournemouth)
Richarlison (Tottenham)
Samuel Lino (Flamengo)
Vini Jr (Real Madrid)
Calendário da Seleção Brasileira
- 18 de maio: convocação final (26 atletas).
- 27 de maio: apresentação na Granja Comary.
- 31 de maio: amistoso contra o Panamá (Maracanã).
- 6 de junho: amistoso contra o Egito (EUA)
- 13 de junho: estreia na Copa contra o Marrocos (EUA).
