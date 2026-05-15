Seleção Brasileira

Convocação da Seleção Brasileira atrai jornalistas do mundo todo

Carlo Ancelotti anuncia os 26 nomes que representarão o Brasil na Copa do Mundo na segunda-feira (18)

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/05/2026
22:53
Hazan aponta dificuldades na Seleção Brasileira (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)
imagem cameraSeleção Brasileira será convocada por Carlo Ancelotti na segunda-feira (18) (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)
Jornalistas de ao menos 13 países estrangeiros estarão no Rio de Janeiro para acompanhar a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O evento será realizado na próxima segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, e contará com cerca de 700 profissionais de imprensa credenciados, entre veículos nacionais e estrangeiros.

Segundo informações divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol, jornalistas de Inglaterra, Escócia, Rússia, China, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, El Salvador, Argentina, Itália, Espanha, Chile, Bangladesh e Japão participarão da cobertura da convocação comandada pelo técnico Carlo Ancelotti.

A convocação acontecerá em um palco principal com capacidade para mil pessoas, entre convidados, patrocinadores e profissionais de imprensa. A coletiva de imprensa de Ancelotti será realizada em um auditório com capacidade para 340 jornalistas.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Pré-Lista da Seleção Brasileira

Lance! confirmou, até o momento, 49 nomes na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Confira abaixo a relação.

Goleiros

Alisson (Liverpool)
Bento (Al-Nassr)
Ederson (Fenerbahçe)
Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)
Alexsandro Ribeiro (Lille)
Bremer (Juventus)
Carlos Augusto (Inter de Milão)
Danilo (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Ibañez (Al-Ahli)
Kaiki Bruno (Cruzeiro)
Léo Ortiz (Flamengo)
Léo Pereira (Flamengo)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (PSG)
Paulo Henrique (Vasco)
Thiago Silva (Porto)
Vitinho (Botafogo)
Vitor Reis (Girona)
Wesley (Roma)

Meio-campo

Andreas Pereira (Palmeiras)
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Danilo (Botafogo)
Fabinho (Al-Ittihad)
Gabriel Sara (Galatasaray)
Gerson (Cruzeiro)
Lucas Paquetá (Flamengo)
Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes

Antony (Betis)
Endrick (Lyon)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Igor Jesus (Nottingham Forest)
Igor Thiago (Brentford)
João Pedro (Chelsea)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Neymar (Santos)
Pedro (Flamengo)
Raphinha (Barcelona)
Rayan (Bournemouth)
Richarlison (Tottenham)
Samuel Lino (Flamengo)
Vini Jr (Real Madrid)

Calendário da Seleção Brasileira

  • 18 de maio: convocação final (26 atletas).
  • 27 de maio: apresentação na Granja Comary.
  • 31 de maio: amistoso contra o Panamá (Maracanã).
  • 6 de junho: amistoso contra o Egito (EUA)
  • 13 de junho: estreia na Copa contra o Marrocos (EUA).
Seleção Brasileira comemora vitória sobre a Croácia por 3 a 1 (Foto: Julio Aguilar/Getty Images via AFP)

