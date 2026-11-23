A inteligência artificial projetou um placar para o duelo entre Botafogo e São Paulo, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em busca de recuperação na reta final da competição. O Glorioso, com 42 pontos, ainda tenta afastar o risco de rebaixamento, enquanto o Tricolor paulista, que soma 44, busca encaminhar uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.

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Veja a previsão:

Botafogo 1 x 1 São Paulo

A partida no Estádio Nilton Santos promete ser bastante disputada e marcada pela cautela na reta final do Brasileirão, já que o Botafogo precisa pontuar para afastar qualquer ameaça de rebaixamento diante de sua torcida e o São Paulo administra a vantagem de dois pontos na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana. Com o Glorioso tentando impor ritmo para buscar recuperação e o Tricolor buscando controlar os espaços e explorar transições rápidas, o jogo tende a ter momentos de pressão alternada e pouca margem para erro, apontando para um empate em 1 a 1 que mantém a disputa aberta nas últimas rodadas.

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Vitinho e Ferreirinha em ação no duelo entre Botafogo e São Paulo no Morumbis (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Como chegam as equipes

O Botafogo atravessa um momento delicado no Brasileirão. A equipe vem de uma goleada por 4 a 0 para o Corinthians e está há quatro partidas sem vencer. Com 42 pontos, o Glorioso ainda não afastou o risco de rebaixamento e precisa de uma reação nas últimas rodadas para evitar complicações na luta pela permanência na Série A.

O resultado negativo também aumentou a pressão sobre o técnico Tite. O treinador reconheceu que o time deixou a desejar contra o Corinthians, mas espera uma mudança de postura diante da torcida no Nilton Santos.

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Para o confronto, o Botafogo não poderá contar com o volante Huguinho, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Danilo deve retornar ao time após se recuperar de problemas físicos. Na defesa, Ferraresi também volta a ficar à disposição depois de servir sua seleção e deve ocupar a vaga de Arthur Chaves.

O São Paulo, por sua vez, também vive uma sequência negativa. Sem vencer há quatro jogos, o Tricolor estacionou nos 44 pontos e não tem mais chances de alcançar uma vaga na Libertadores. Após perder por 1 a 0 para o Fluminense, em casa, a equipe comandada por Dorival Júnior busca um resultado positivo para encaminhar a classificação à Copa Sul-Americana.

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Para a partida no Rio de Janeiro, o treinador terá os retornos do volante Newton e dos atacantes Luciano e Ferreirinha, que cumpriram suspensão na rodada passada. Newton deve atuar improvisado na zaga, substituindo o lesionado Rafael Tolói. Luciano também deve retornar entre os titulares, enquanto Artur não poderá enfrentar o clube ao qual pertence, por força contratual.