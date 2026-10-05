Brasil é ultrapassado por Portugal e cai no ranking da Fifa

A vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega, a quarta consecutiva da equipe sob o comando de Jorge Jesus, fez o Brasil cair uma posição no ranking da Fifa. A Seleção Brasileira agora é a sexta colocada, com os portugueses assumindo a quinta colocação.

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Entre os dez primeiros colocados, apenas a seleção de Marrocos também caiu uma posição. A equipe africana agora ocupa a 7ª colocação, também como reflexo da subida de Portugal. A Espanha, por sua vez, segue inabalada na liderança do ranking. Os atuais campeões do mundo são seguidos por Argentina, França e Inglaterra.

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A queda do Brasil no ranking da Fifa mesmo após uma Super Data Fifa em que a Seleção ganhou duas vezes e empatou outra acontece por causa dos critérios que definem a pontuação. A força dos adversários e o caráter do jogo estão entre os quesitos. E, enquanto o Brasil fez dois amistosos com Austrália (que nesta segunda-feira aparece na 26ª colocação) e Índia (138ª), a seleção de Portugal fez jogos diante de outras equipes europeias pela Liga das Nações.

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Ranking da Fifa - Top 10

1 . Espanha (2007,86 pontos) 2 . Argentina (1972,17) 3 . França (1953,72) 4 . Inglaterra (1923,43) 5 . Portugal (1807,69) 6 . Brasil (1806,51) 7 . Marrocos (1805,34) 8 . Bélgica (1784,31) 9 . Holanda (1778,61) 10 . México (1746,04)

O ranking de seleções ainda pode sofrer alterações até o fim desta Super Data Fifa, que vai até esta terça-feira (6). O Brasil, por sua vez, só volta a campo em novembro, para a última janela de seleções do ano. A equipe de Carlo Ancelotti irá enfrentar Japão e Singapura, com os dois jogos sendo disputados na Ásia.

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João Cancelo comemora gol por Portugal; equipe de Jorge Jesus venceu quatro seguidas (Divulgação/FPF)

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