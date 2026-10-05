Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Brasil é ultrapassado por Portugal e cai no ranking da Fifa

Seleção Brasileira agora é sexta colocada entre as melhores seleções do planeta

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 09:13
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Amistosos diante de adversários fracos pesaram, e Brasil de Ancelotti caiu no ranking (Foto: Patrick Hamilton/AFP)

A vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega, a quarta consecutiva da equipe sob o comando de Jorge Jesus, fez o Brasil cair uma posição no ranking da Fifa. A Seleção Brasileira agora é a sexta colocada, com os portugueses assumindo a quinta colocação.

➡️Fim da Data Fifa! Quando volta o Brasileirão?

Entre os dez primeiros colocados, apenas a seleção de Marrocos também caiu uma posição. A equipe africana agora ocupa a 7ª colocação, também como reflexo da subida de Portugal. A Espanha, por sua vez, segue inabalada na liderança do ranking. Os atuais campeões do mundo são seguidos por Argentina, França e Inglaterra.

continua após a publicidade

A queda do Brasil no ranking da Fifa mesmo após uma Super Data Fifa em que a Seleção ganhou duas vezes e empatou outra acontece por causa dos critérios que definem a pontuação. A força dos adversários e o caráter do jogo estão entre os quesitos. E, enquanto o Brasil fez dois amistosos com Austrália (que nesta segunda-feira aparece na 26ª colocação) e Índia (138ª), a seleção de Portugal fez jogos diante de outras equipes europeias pela Liga das Nações.

➡️Sem empolgar, Brasil vence fácil a Índia em último amistoso da Super Data Fifa

Ranking da Fifa - Top 10

    1.
  1. Espanha (2007,86 pontos)
    2. 2.
  2. Argentina (1972,17)
    3. 3.
  3. França (1953,72)
    4. 4.
  4. Inglaterra (1923,43)
    5. 5.
  5. Portugal (1807,69)
    6. 6.
  6. Brasil (1806,51)
    7. 7.
  7. Marrocos (1805,34)
    8. 8.
  8. Bélgica (1784,31)
    9. 9.
  9. Holanda (1778,61)
    10. 10.
  10. México (1746,04)

O ranking de seleções ainda pode sofrer alterações até o fim desta Super Data Fifa, que vai até esta terça-feira (6). O Brasil, por sua vez, só volta a campo em novembro, para a última janela de seleções do ano. A equipe de Carlo Ancelotti irá enfrentar Japão e Singapura, com os dois jogos sendo disputados na Ásia.

continua após a publicidade
João Cancelo comemora gol por Portugal
João Cancelo comemora gol por Portugal; equipe de Jorge Jesus venceu quatro seguidas (Divulgação/FPF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
Pedro é abraçado por Estêvão ao fazer o segundo gol do Brasil sobre a Índia

Seleção Brasileira

Sem empolgar, Brasil vence fácil a Índia em último amistoso da Super Data Fifa

Há 7 minutos
Douglas Santos destaca apoio de Carlo Ancelotti para o novo ciclo da Seleção (Foto: Divulgação)

Futebol Internacional

Nos planos de Ancelotti, Douglas Santos analisa novo ciclo da Seleção Brasileira

Há 1 dia
Dinamarca, Estados Unidos e México foram os adversários nesta Data Fifa (Foto: Nelson Terme / CBF)

Seleção Brasileira

Seleção Brasileira Sub-20 goleia rival e fecha Data Fifa invicta

Há 1 dia
Martinelli, do Fluminense, antes do jogo contra a Austrália

Fluminense

Martinelli apresenta qualidades vistas no Fluminense e deixa boa impressão na Seleção Brasileira

Há 1 dia
Samuel Lino am ação contra a índia em amistoso pela Seleção Brasileira

Flamengo

Lino joga como no Flamengo e deixa ótima impressão para Ancelotti

Há 1 dia
Carlo Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira

Seleção Brasileira

Opinião – Data Fifa mostra que Brasil ainda está longe de ser Seleção

Há 1 dia
Mais LANCE!
Carlo Ancelotti e Khalid Jamil se cumprimentam no amistoso entre Índia e Brasil, em Calcutá

Ancelotti vê pontos positivos, mas diz que Brasil 'pode fazer melhor'

Samuel Lino comemora gol pela Seleção Brasileira com as mãos no rosto

Lino comemora 'gols do Flamengo' na Seleção e projeta luta por titularidade

Estêvão durante coletiva da Seleção Brasileira em Brisbane, na Austrália

Estêvão projeta retorno à Seleção: 'Vou tentar dar o máximo'

Samuel Lino celebra um de seus gols nos 4 a 0 do Brasil sobre a Índia

Torcida do Flamengo reage às atuações de Pedro e Lino na Seleção: 'Loucura'

Pedro é abraçado por Estêvão ao fazer o segundo gol do Brasil sobre a Índia

Sem empolgar, Brasil vence fácil a Índia em último amistoso da Super Data Fifa

Pedro com a camisa da Seleção Brasileira apontando para cima

Pedro, do Flamengo, vira assunto em jogo da Seleção Brasileira: 'Teria feito'

Pedro carregando Estêvão nas costas com a camisa da Seleção

Veja os gols da vitória do Brasil sobre a Índia em Calcutá

Mapa da Índia ilustrado com bandeira do Brasil em Calcutá

Seleção joga em cidade de fuso horário 'quebrado'; entenda

Vestiário do Brasil antes do amistoso com a Índia

Brasil tem série de mudanças na escalação para jogo com a Índia; veja o time

Seleção empatou com a Austrália

Que horas é o jogo da Seleção Brasileira contra a Índia hoje (3)?

Pedro Seleção Brasileira

Pedro na Seleção: como o atacante do Flamengo pode se encaixar no esquema de Ancelotti

Técnico da Índia, Khalid Jamil, abraça Carlo Ancelotti na véspera de amistoso da Seleção em Calcutá

Saiba como joga a Índia, adversária do Brasil neste sábado

índia x Brasil

Índia x Brasil: onde assistir, horário e escalações