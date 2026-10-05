Brasil é ultrapassado por Portugal e cai no ranking da Fifa
Seleção Brasileira agora é sexta colocada entre as melhores seleções do planeta
A vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega, a quarta consecutiva da equipe sob o comando de Jorge Jesus, fez o Brasil cair uma posição no ranking da Fifa. A Seleção Brasileira agora é a sexta colocada, com os portugueses assumindo a quinta colocação.
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Entre os dez primeiros colocados, apenas a seleção de Marrocos também caiu uma posição. A equipe africana agora ocupa a 7ª colocação, também como reflexo da subida de Portugal. A Espanha, por sua vez, segue inabalada na liderança do ranking. Os atuais campeões do mundo são seguidos por Argentina, França e Inglaterra.
A queda do Brasil no ranking da Fifa mesmo após uma Super Data Fifa em que a Seleção ganhou duas vezes e empatou outra acontece por causa dos critérios que definem a pontuação. A força dos adversários e o caráter do jogo estão entre os quesitos. E, enquanto o Brasil fez dois amistosos com Austrália (que nesta segunda-feira aparece na 26ª colocação) e Índia (138ª), a seleção de Portugal fez jogos diante de outras equipes europeias pela Liga das Nações.
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Ranking da Fifa - Top 10
- Espanha (2007,86 pontos)
- Argentina (1972,17)
- França (1953,72)
- Inglaterra (1923,43)
- Portugal (1807,69)
- Brasil (1806,51)
- Marrocos (1805,34)
- Bélgica (1784,31)
- Holanda (1778,61)
- México (1746,04)
O ranking de seleções ainda pode sofrer alterações até o fim desta Super Data Fifa, que vai até esta terça-feira (6). O Brasil, por sua vez, só volta a campo em novembro, para a última janela de seleções do ano. A equipe de Carlo Ancelotti irá enfrentar Japão e Singapura, com os dois jogos sendo disputados na Ásia.
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