A pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo com 55 jogadores foi enviada à Fifa nesta segunda-feira (11), e o Thiago Silva, de 41 anos, está entre os zagueiros cotados. E o comentarista André Rizek comparou dois zagueiros que podem disputar lugar na convocação final.

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No programa "Redação Sportv", o jornalista afirmou que a competição entre Danilo e Thiago Silva não existe, porque o zagueiro campeão atualmente pelo o Porto está em outra patamar.

— Mas com todo respeito, melhor que o Danilo, melhor que o Léo Pereira. Ótimo zagueiro, mas tem um patamar muito maior (Thiago) — disparou.

O comentarista continuou comparando os jogadores, principalmente nas características técnicas, além de falar que se o zagueiro de 41 anos está na pré-lista quer dizer que vai aparecer na lista final.

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➡️Thiago Silva esquenta debate após pré-lista da Seleção Brasileira: 'Não tem'

— Ano passado, no mesmo palco de um estádios da Copa do Mundo ele fez uma competição irretocável, pelo o Fluminense. Eu levaria, sinceramente e com todo respeito assim, acho que o Danilo tem uma carreira incrível, Danilo é um coringa na defesa, pode jogar de lateral direita, nas duas posições, na lateral esquerda. Já o Thiago não joga de lateral, até onde eu saiba, mas ele pode jogar nos dois lados da zaga— concluiu.

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Eric Faria ainda completou dizendo que concorda com a visão sobre o zagueiro campeão vai estar na lista final, e que é merecedor.

— Não me parece fazer sentido por ele na pré-lista, e não convocar, na verdade me deixou com uma 'pulguinha' atrás da orelha — afirmou.

Ancelotti já falou sobre a convocação de Thiago Silva

Em entrevista ao jornal francês "L'Équipe", o treinador italiano destacou que a idade avançada do defensor, atualmente com 41 anos, não é um critério de exclusão. O jogador não defende a Amarelinha desde a eliminação para a Croácia, no Mundial de 2022.

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Thiago Silva foi campeão em 2025 pelo o Porto (Foto: Divulgação/Porto

Ancelotti utilizou exemplos de longevidade no futebol europeu para justificar a manutenção do zagueiro no radar. O treinador mencionou atletas com quem trabalhou ou observou de perto para reiterar que o desempenho técnico se sobrepõe ao fator cronológico na montagem do elenco para o torneio.

– Nunca olho para a data de nascimento no passaporte. Todos os jogadores brasileiros podem aspirar a estar na lista para a Copa do Mundo. Portanto, não importa se ele tem 41 anos. Se merecer estar lá, estará. A idade não é um problema. Veja Maldini, que tinha quase 39 anos quando ganhou uma final de Champions League, ou Luka Modric, que tem 40 hoje – declarou Ancelotti.

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