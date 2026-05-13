O destino de Neymar na Copa do Mundo ganhou um novo capítulo. Às vésperas da convocação final, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, em entrevista ao "The Guardian", afirmou que o único obstáculo do camisa 10 do Santos, presente na pré-lista de 55 atletas da Fifa, é sua condição física.

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Para o treinador italiano, a qualidade técnica do jogador dispensa avaliações, mas não o isenta do rigor atlético exigido pelo torneio.

— A convocação de Neymar depende apenas dele, do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a ele. Com a maioria dos atletas, avaliamos o talento e a condição física. No caso de Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim — pontuou o técnico.

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Carlo deseja tirar "fardo" de Vinícius Júnior

Na entrevista, Vinícius Júnior também foi citado. O técnico adotou uma postura protetora; ciente da pressão sobre o camisa 7, Ancelotti quer evitar que o protagonismo se torne um "fardo" psicológico.

— Olha, a responsabilidade que ele carrega pelo Brasil é enorme, especialmente nos últimos tempos. Essa responsabilidade pode ser um fardo para ele. Ele será muito importante para o Brasil na Copa, mas ser o número 1? O craque? Não precisamos de um número 1. Não podemos focar tudo em apenas um jogador. Precisamos pensar como um time. Essa é a única maneira de ganhar a Copa do Mundo — explicou.

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Vini Jr e Estêvão - Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

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