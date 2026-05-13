Mauro Cézar dispara sobre Hugo Souza na Seleção: 'Devaneio'

O comentarista Mauro Cezar gerou debate entre torcedores ao analisar a disputa de goleiros cotados na pré-lista da Seleção Brasileira. Durante participação no Canal Uol, o jornalista destacou que não existe nenhum goleiro que seja confiável, fazendo com que o treinador vá pela sua intuição.

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Na pré-lista divulgada por Ancelotti, existem seis atletas da posição cotados, sendo eles: Alisson, Bento, Ederson, Hugo Souza, John e Weverton. Na leitura do jornalista, a falta de um goleiro que passe confiança nessa lista é o que chama atenção.

— Não sei, pode ser um bom goleiro, mas...Eu acho que realmente o Brasil não tem nenhum goleiro assim tão confiável. Ele vai ter que ir muito na... Um pouco na intuição e um pouco também assim na experiência. Sabe? Pensar assim em como determinados jogadores se comportam sob pressão pra tentar fazer uma escolha — afirmou.

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No entanto, o comentarista afirmou que o goleiro que ele queria na pré-lista não apareceu, e que de fato, merecia.

— Eu não sei, acho que no meio disso tudo aí, eu acho que eu não poderia ter descartado o Fábio. Eu também acho. São três goleiros, é um goleiro de 45 anos, mas é um cara que erra muito pouco, né? Erra muito pouco. Ele erra muito pouco. E o Weverton mostrou do mesmo, inclusive, na Arena do Grêmio, num jogo contra um time que desafia, no caso, contra o Flamengo. Foram 20 finalizações, muitas direções do gol, muitas chances claras, e ele foi muito bem, mostrando uma boa forma. Então, talvez, sei lá, um desses caras aí, ou até dois deles — disparou.

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Quando comentado sobre a possibilidade de Hugo, o jornalista afirmou que ele é um pegador de pênaltis excelentes - o que é um critério importante para a posição num campeonato de mata-mata, mas afirmou ser um devaneio do treinador convocar o goleiro do Corinthians.

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Hugo Souza durante partida do Corinthians no Brasileirão. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

— Eu concordo com o Danilo com relação ao Hugo. Eu acho o Hugo um devaneio do Ancelotti. Todo técnico tem, né? Um ou outro jogador que cisma e... Não tem realmente, não tá nesse nível. E os outros também não, por razões diversas. Esse é um enorme problema. Vai ter que ter um sistema defensivo muito eficiente, depender um pouco menos do goleiro que salva a pátria, né? Ou buscar isso, pelo menos — concluiu.

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