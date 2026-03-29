Seleção Brasileira

Com desfalques, Ancelotti 'quebra a cabeça' para escalar o Brasil contra a Croácia

Seleção faz o último amistoso antes da convocação para a Copa

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 29/03/2026
04:30
Carlo e Davide Ancelotti durante treino da Seleção em Orlando
Carlo e Davide Ancelotti durante treino da Seleção em Orlando (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O Brasil chega ao último amistoso desta Data Fifa com uma lista de desfalques considerável. Entre quem foi poupado pela comissão, como Estêvão, ou quem foi cortado após a derrota para a França, casos de Wesley e Raphinha, passando por Alisson e Gabriel Magalhães, que nem se apresentaram, o técnico Carlo Ancelotti tem de lidar com problemas em todos os setores.

Na defesa, o mais provável é que a vaga de Wesley na lateral direita fique com Danilo. Mas vale ressaltar que durante a derrota para a França, por 2 a 1, Ancelotti optou por deslocar o zagueiro Ibañez para a lateral.

Com a volta de Marquinhos, poupado diante dos franceses, o treinador italiano terá de escolher quem formará a dupla com o jogador do PSG: Bremer e Léo Pereira, que foram titulares contra a França.

No treino tático de sábado, o primeiro após a derrota para a França, Ancelotti trabalhou a saída de bola da Seleção, dos goleiros, passando pelos zagueiros e chegando até os volantes.

A linha de defesa alternava entre Danilo, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos para Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos. No meio, Casemiro e Andrey trocavam de lugar com Marquinhos e Danilo Santos (Botafogo).

Vini Jr disputa a bola com Gusto em Brasil x França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Vini Jr disputa a bola com Gusto em Brasil x França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Outra dúvida de Ancelotti está em quem ocupará o lugar de Raphinha, cortado após o jogo contra a França. Luiz Henrique, que entrou no lugar de Raphinha, foi o melhor em campo na derrota para os franceses, participando do gol de Bremer e levando perigo para o gol defendido por Maignan.

O técnico italiano, porém, terá de decidir se mantém o esquema com quatro jogadores na frente, optando apenas pela entrada de Luiz Henrique no lugar de Raphinha, ou se muda a formação, reforçando o meio de campo. Além disso, o italiano ainda ganhou outro problema, já que Vinicius Junior foi poupado das atividades de sábado e ainda tem presença incerta no jogo contra a Croácia, na próxima terça-feira (31), às 21h, em Orlando, nos Estados Unidos.

  • Matéria
  • Mais Notícias