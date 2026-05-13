Gabriel Jesus se agarra em possível trunfo para lista de Ancelotti

Ainda em busca de uma oportunidade para disputar a Copa do Mundo de 2026, o atacante Gabriel Jesus tem motivos para sonhar com a vaga na lista de Carlo Ancelotti. Um dos fatores que o camisa 9 do Arsenal pode usar a seu favor é o retrospecto com a camisa da Seleção Brasileira: entre os atletas em atividade, ele é o quarto com mais gols.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

À sua frente estão apenas Neymar (79), Philippe Coutinho (21) e Richarlison (20). Gabriel Jesus tem 19 gols e 13 assistências em 64 jogos pelo Brasil, com média de 0,50 participação direta em gols por partida.

continua após a publicidade

Além dos números, outro diferencial que pode pesar a favor do atacante é a versatilidade em campo. Gabriel Jesus pode atuar nas quatro funções do ataque, o que aumenta suas chances de ser aproveitado por Ancelotti.

Pela Seleção, ele já disputou duas Copas do Mundo (2018 e 2022) e foi peça importante na conquista da Copa América de 2019, com gols na semifinal contra a Argentina e na final contra o Peru.

continua após a publicidade

Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli brilham na vitória do Arsenal (Foto: Glyn KIRK/AFP)

Retorno no Arsenal e recorde na Champions

Desde que chegou ao Arsenal, na temporada 2022/23, Gabriel Jesus soma 31 gols e 22 assistências pelo clube londrino. Após um longo período afastado por lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que o tirou dos gramados durante quase todo o ano de 2025, o atacante voltou gradualmente e já somou cinco gols e duas assistências.

Na Champions League, competição em que o Arsenal é finalista, Gabriel Jesus foi peça-chave na vitória por 3 a 1 sobre a Inter de Milão, na fase de liga, quando marcou dois gols e foi eleito o melhor jogador da partida. Com 26 gols na competição, ele se tornou o terceiro brasileiro em atividade com mais gols na Champions League, ao lado de Rodrygo – atrás apenas de Neymar (43) e Vini Jr. (34).

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.